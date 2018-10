Garfagnana



Nuovo marciapiede lungo via Nazionale a Pieve Fosciana

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:16

Sono iniziati a Pieve Fosciana i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede sulla via Nazionale dagli spogliatoi dalla palestra alla “Croce”. Intervento che mette in sicurezza il transito dei pedoni in un tratto di strada dove i mezzi motorizzati solitamente sfrecciano a gran velocità nonostante il limite imposto dal centro abitato. Il costo dell’opera si aggira intorno ai 30mila euro a totale carico del comune. La ditta che si è aggiudicata il lavoro è la “Coppi e Coppi” di Coreglia Antelminelli.

Il sindaco Francesco Angelini spiega il progetto: “Avevamo inserito questi lavori in un progetto più ampio che prevedeva la messa in sicurezza anche del tratto di strada dal Riolo (piazza Unità d’Italia) fino alla Cassa di Risparmio, con la realizzazione di un marciapiede, nell’ambito di un bando regionale sulla sicurezza stradale. Bando che dovrebbe essere ripresentato prossimamente e al quale parteciperemo con la concreta speranza di essere finanziati. Completeremo così la realizzazione del marciapiede per rendere comodo e sicuro il transito dei pedoni”.