Garfagnana



Palestra e campo polivalente, doppia festa a Camporgiano

martedì, 23 ottobre 2018, 15:41

Sarà una doppia festa a Camporgiano. Giovedì 25 ottobre alle 11, presso il centro museale di accoglienza, si terrà infatti l'attesa inaugurazione della palestra scolastica, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, e del campo da gioco polivalente, annesso alla palestra, anch'esso ristrutturato.

Due notevoli interventi, per un importo complessivo di 985 mila euro, che vanno ad aggiungersi ai tanti già conseguiti, sempre nell'ambito dell'edilizia scolastica, negli ultimi anni nove anni di mandato del primo cittadino Francesco Pifferi. Una cifra che si attesta oltre i 4 milioni e 500 mila euro.

Per l'occasione interverranno, con il coordinamento della vice sindaco ed assessore all’istruzione Tiziana Biagioni: Francesco Pifferi, sindaco del comune di Camporgiano; Francesco Fontanella, già presidente del consiglio d’istituto; Giovanna Stefani, dirigente scolastico; Donatella Buonriposi, dirigente scolastico dell’ufficio territoriale di Lucca e Massa Carrara; Domenico Petruzzo, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale; e il prefetto Maria Laura Simonetti. Le conclusioni spetteranno invece a Cristina Grieco, assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro. L’evento vedrà, infine, la gradita partecipazione dei progettisti, l’architetto Fiorani, gli ingegneri Suffredini ed Adorni e della ditta appaltatrice F.lli Masotti di Casciana.

Ma vediamo nel dettaglio i due interventi:

Ristrutturazione e adeguamento antisismico della palestra scolastica



Le opere si inquadrano nel programma di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico comunale avviato nello scorso decennio con la ristrutturazione della scuola media e proseguito con gli interventi di ampliamento della scuola primaria e di infanzia. L’intervento in oggetto, insieme a quello di realizzazione dei laboratori al piano terra del corpo aule e del nuovo ascensore ha costituito la fase conclusiva delle opere di ristrutturazione della scuola media, completando dunque una operazione che, nel suo complesso, ha portato alla rigenerazione e adeguamento di un polo scolastico che costituisce il riferimento per il territorio di quattro comuni limitrofi (oltre a Camporgiano, San Romano in Garfagnana, Careggine e Vagli di sotto).

Nelle definizione delle soluzioni adottate, oltre alla necessità di proporre una immagine coerente con le caratteristiche architettoniche degli altri corpi già ristrutturati, si è tenuto conto degli obiettivi inerenti l’adeguamento antisismico della struttura al fine di superare le carenze riscontrate nella fase di analisi della vulnerabilità, l’adeguamento funzionale degli spazi interni, con particolare riferimento alla altezza interna della palestra al fine di ottenere i requisiti normativi per il gioco della pallavolo, nonché al settore dei servizi, l’adeguamento tecnologico dell’edifico con particolare riferimento all’adeguamento degli impianti elettrici e meccanici, alla riqualificazione energetica del corpo di fabbrica e alla riqualificazione acustica dello spazio destinato al gioco. La soluzione definitiva adottata ha comportato la sostituzione della copertura mediante demolizione di quella esistente e realizzazione di nuova struttura in sopraelevazione con caratteristiche tecnologiche miste; la nuova struttura risulta costituita da impalcati in legno lamellare per la copertura in unica campata dello spazio della palestra, sostenuta sul perimetro del corpo di fabbrica da struttura in acciaio.

I lavori sono stati avviati in data 21 settembre 2016 e sono stati conclusi in data 3 settembre 2018. L’intervento ha comportato la realizzazione delle seguenti opere: la demolizione e ricostruzione del corpo degli spogliatoi. la costruzione della bussola di ingresso alla palestra. la demolizione della struttura di copertura del corpo principale. il rinforzo delle strutture in elevazione mediante placcaggi in calcestruzzo armato, in acciaio ed in fibre di carbonio. le elevazioni in acciaio per il sostegno della copertura. la nuova copertura in legno lamellare. le opere di finitura edile interna ed esterna. le opere di chiusura (infissi interni ed esterni). Le opere impiantistiche elettriche. Le opere impiantistiche idrauliche. Le opere impiantistiche di climatizzazione dei locali.

importo lavori di progetto : Euro 685.000,00

spesa generale di progetto : Euro 895.800,00

Ristrutturazione del campo gioco polivalente annesso alla palestra scolastica

L’intervento rappresenta il completamento degli spazi destinati alle attività fisiche ed è annesso alla palestra scolastica, potendo usufruire dei medesimi spogliatoi della stessa. Si tratta della ristrutturazione di un preesistente campo polivalente ed è strutturato per consentire, oltre alle attività libere, il gioco del tennis e del calcetto andando a completare la dotazione che, all’interno della palestra, consente il gioco della pallavolo e del minibasket su campo tracciato.

importo lavori di progetto : Euro 67.500,00

spesa generale di progetto : Euro 85.000,00