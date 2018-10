Garfagnana



Paolo Giannotti, nuovo vice-segretario della Lega

giovedì, 18 ottobre 2018, 08:53

E’ ufficiale la nomina a nuovo vice-segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana Paolo Giannotti, il quale sostituirà, di fatto, l’avvocato Armando Pasquinelli.

“Devo ammettere - dichiara Giannotti -, che questa nomina, se da una parte mi ha colto di sorpresa, dall'altra è stata una grande soddisfazione, un riconoscimento che credo scaturisca esclusivamente dal merito conquistato sul campo e dal forte sostegno dato alla sezione locale della Lega. È stata anche sicuramente premiata la linearità ideale con i sani principi e valori portati avanti da Matteo Salvini, assieme ai valori cristiani del ministro Lorenzo Fontana”.

“Siamo pronti e concentrati - prosegue Giannotti –, per la prossima campagna elettorale, che dovremo affrontare nei prossimi mesi in vista delle amministrative in Valle del Serchio. Sono quindi molto onorato per aver ricevuto questo importante incarico; ringrazio sentitamente gli amici della sezione, il direttivo nella sua interezza e il nostro condottiero Simone Simonini, il miglior segretario che potessimo avere, che, con dedizione, ha creato nel tempo questa splendida realtà. Come vice-segretario non vicario, cercherò di alleggerire i compiti di Simonini, che speriamo sia impegnato in prima linea come candidato sindaco nel feudo Pd, dove personalmente darò il massimo possibile per ottenere i migliori risultati”.

“Voglio concludere – termina Giannotti - con questo messaggio per i cittadini del comune di Barga, ricordando una delle frasi più celebri di Gandhi: " prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono... poi vinci."