PD Toscana elegge il segretario: al voto il 14 ottobre

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:49

di eliseo biancalana

Domenica 14 ottobre il Partito Democratico eleggerà il suo nuovo segretario regionale in Toscana. L'appuntamento è stato presentato oggi a Lucca in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del segretario territoriale del partito Mario Puppa, del segretario comunale Renato Bonturi e dei referenti locali dei due sfidanti per la guida del PD: il consigliere regionale Stefano Baccelli, che sostiene l'eurodeputata Simona Bonafè, e Niccolò Battistini, che supporta la candidatura di Valerio Fabiani.





Nella sede dem di via Barbantini, il segretario territoriale Puppa ha esordito ricordando che l'elezione del nuovo segretario regionale è conseguente alle dimissioni del precedente, Dario Parrini, che ha lasciato dopo il risultato negativo delle politiche del 4 marzo. Oltre al segretario sarà eletta anche la nuova assemblea regionale, che si comporrà di 500 membri. A tal fine, a ognuno dei due candidati sarà collegata in ogni provincia una lista bloccata (senza voto di preferenza) di candidati per l'assemblea. Le candidature sono state in precedenza ratificate dai circoli del partito e a Lucca c'è stata una partecipazione record rispetto alle altre province: hanno votato 779 iscritti su 1523 aventi diritto. Bonturi ha sottolineato soprattutto l'alta affluenza nel circolo del centro storico. È stata anche ricordata la presenza dei militanti lucchesi alla manifestazione nazionale del 30 settembre, dalla quale è arrivato un richiamo all'unità del partito.

L'auspicio dei dem è di avere molta partecipazione pure il 14 ottobre. Potranno votare anche i non iscritti, versando però un contributo di 2 euro. Nel comune di Lucca saranno aperti 7 seggi, dalle 8 alle 20. Hanno diritto di voto anche i cittadini comunitari, quelli italiani "fuori sede", e i minorenni a partire dai 16 anni, previa pre-iscrizione sul sito nazionale del PD.

Niccolò Battistini è capolista a Lucca della lista che sostiene Fabiani. Il candidato segretario ha 34 anni e si pone in discontinuità con la precedente gestione del partito regionale. "Credo che serva un netto cambiamento, non solo generazionale" ha spiegato Battistini, auspicando un partito più "movimentista".



"Qualsiasi sia il segretario eletto, regionale e nazionale, sarà il mio segretario" ha assicurato Baccelli. "Dobbiamo ritrovare - ha inoltre detto - la forza di una voce tendenzialmente univoca sui giornali". Della candidata Bonafè, Baccelli ha messo in risalto l'europeismo, e il fatto che proponga di costruire un'alleanza ampia contro i sovranisti.



La prossima settimana i due candidati alla segretaria regionale saranno a Lucca per incontrare gli elettori.