Garfagnana



Piazza al Serchio più vivibile dopo i lavori di messa in sicurezza

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:11

Piazza al Serchio si è fatta più vivibile con una serie di lavori portati a termine di recente. E’ stato completato il lavoro di sistemazione del movimento franoso nei pressi dell’ex scuola media con la messa in sicurezza di tutto il tratto di strada interessato, con rifacimento dell’asfalto e migliorie come il nuovo marciapiede e ringhiera, compresa di luci a led per maggiore visibilità nelle ore notturne.

“Oltre a questo - spiega il vicesindaco Luca Cardosi - l’amministrazione ha mantenuto la promessa di migliorare la segnaletica stradale, con il permesso della polizia municipale, impegnandosi nel rifacimento di molteplici strisce pedonali oramai scomparse da diversi anni nelle nostre strade comunali”.

“Un altro intervento fondamentale per migliorare la viabilità e aumentare i parcheggi - aggiunge Cardosi - è stato realizzato nei pressi della “Piazza del Tresalli”, modificando l’entrata del parcheggio e aggiungendo uno stop all’incrocio sottostante, quello che porta alla nuova scuola media, migliorando così la sicurezza e la viabilità in un punto sempre più strategico e affollato del paese, grazie ai vari servizi vicini alla piazza, anche in previsione dell’ampliamento dell’edificio scolastico, con la costruzione di un nuovo stabile adiacente quello già esistente".