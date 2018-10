Garfagnana : vagli sotto



Ponte della Tambura, Puglia chiarisce: "Non esiste alcuna ordinanza e quel cartello non c'è più"

mercoledì, 24 ottobre 2018, 14:58

Un ping-pong che non finisce più. Quello tra il primo cittadino di Vagli Sotto, Mario Puglia, e il consigliere provinciale, nonché segretario territoriale della Lega, Simone Simonini, in merito al passaggio dei mezzi pesanti sul ponte della Tambura. Il sindaco vaglino ha ribadito come non esista alcuna ordinanza che vieti il passaggio dei camion sul ponte e come il cartello (nella foto) pubblicato dal consigliere leghista in realtà non esista più e si riferisca, oltretutto, ad un'altra strada.



"Sul ponte non esiste alcuna ordinanza che vieti il passaggio dei mezzi pesanti - ha affermato il sindaco -. Fino a 45 tonnellate, se non si hanno dei sovraccarichi, si può tranquillamente passare. Può darsi anche che in futuro, come sindaco, possa fare un'ordinanza per levare i camion dal ponte. Ma ad oggi questa ordinanza non esiste. Anche oggi i camion dei bacini marmiferi sono passati e non è successo nulla. Le preoccupazioni espresse dal consigliere Simonini, però, si sono riversate anche nei bacini del marmo. Nessuno infatti sapeva che c'era questa ordinanza perché, appunto, non esiste".



Puglia ha quindi commentato la pubblicazione, da parte del consigliere Simonini, della foto del cartello a cui farebbe riferimento l'ordinanza da lui rievocata. "Quella foto che, pretestualmente, è stata pubblicata dal consigliere provinciale - ha incalzato Puglia - si riferisce ad una situazione del 2012 che non riguarda i passaggi sul ponte della Tambura, ma una strada sotto il cimitero di Vagli Sotto. Il cartello non ha quindi niente a che fare con il ponte. Oltretutto il cartello si riferiva ad un'ordinanza che era già stata eliminata e che serviva per fare l'adeguamento di quella strada per cui il comune ha speso milioni di euro tra asfaltatura e risistemazione. Il cartello c'era del 2012. Oggi non c'è più".



Infine, Puglia ha voluto commentare, con una breve battuta, quanto avvenuto in queste ore all'interno della Lega della Mediavalle e Garfagnana per cui il vice-segretario Paolo Giannotti si sarebbe dimesso a causa di un post scritto sui social proprio contro il sindaco vaglino. "Sembra che andare contro il sindaco di Vagli - ha detto Puglia - non porti molta fortuna alla Lega della Mediavalle e Garfagnana".