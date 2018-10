Premiato lo scrittore di “gialli” Daniele Venturini

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 23 ottobre 2018, 09:01

Si inaugura venerdì 26 ottobre, alle 9.30, la riqualificazione di una parte del giardino scolastico del plesso unico di Gallicano. Un intervento da 36 mila euro realizzato grazie al contributo di Conad del Tirreno e Fondazione Banca del Monte di Lucca

lunedì, 22 ottobre 2018, 17:43

Sabato 20 ottobre, presso il Circolo Unificato dell’Esercito a Genova, sono stati ricordati i due eroi Alexander Prokhorenko e Stefano Paolicchi durante la prima edizione del Premio Prokhorenko. Questa premiazione nasce a seguito dell'omonimo monumento dedicato all'eroe russo a Vagli nel 2016

lunedì, 22 ottobre 2018, 13:02

Convegno "Ecosostenibilità e vantaggi del trasporto su ferro. Nuove vie di sviluppo per la Lucchesia" in programma mercoledì 24 ottobre nella sala Tobino di Palazzo Ducale (Lucca), a partire dalle 10

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:54

Prolungato fino alle ore 10 di domani, martedì 23 ottobre, il codice giallo per vento sulla Toscana centrale. Lo comunica la Sala operativa unica della Protezione civile regionale che ha emesso lo stato di vigilanza a causa delle forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite da un'area di alta pressione...

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:48

Avviso importante per proprietari e gestori di impianti sportivi. È il 16 novembre infatti il termine ultimo per presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca le proprie manifestazioni d’interesse per la realizzazione di interventi di recupero e ristrutturazione di impianti sportivi nel territorio della provincia di Lucca

domenica, 21 ottobre 2018, 15:00

Un gruppo di militanti di CasaPound Italia, sabato, ha ripulito il monumento ai caduti di Cardoso, nel comune di Gallicano. L'intervento ha riguardato il basamento di marmo su cui sono incisi i nomi dei caduti e la colonna che lo sovrasta, sormontata da un alloro