Puglia: "Ponte della Tambura, Simonini si informi"

martedì, 23 ottobre 2018, 14:16

Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Vagli Sotto, Mario Puglia, alle questioni sollevate dal consigliere provinciale Simone Simonini, segretario territoriale della Lega, circa le condizioni strutturali del ponte della Tambura.



Il sindaco, nel ribadire come la situazione sia già all'attenzione dell'amministrazione comunale e del prefetto, ha smentito il fatto che sul ponte sia mai stata fatta un'ordinanza che vietasse il passaggio dei mezzi pesanti ed ha annunciato che, a breve, il comune (con proprie risorse) adeguerà una strada alternativa per levare, definitivamente, il traffico pesante dal ponte.



"Non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda il ponte - ha esordito Puglia -. La situazione è già all'attenzione del comune e del prefetto e l'intervento è già stato inserito nelle opere strategiche in attesa di trovare i fondi per poterlo realizzare".



"Per quanto riguarda l'ordinanza a cui fa riferimento il consigliere Simonini - ha proseguito il sindaco - essa non si riferisce al ponte della Tambura, sul quale possono passare tutti i mezzi pesanti fino a 46 tonnellate, ma a un ponticello che si trovava nella strada precedente, la strada dei marmi (ovvero la viabilità che andava alle cave), che però è già stato adeguato dall'amministrazione comunale. Sono stati spesi infatti oltre 4 milioni alle cave e la strada è stata asfaltata e sistemata. Pertanto non ha più problemi. Quell'ordinanza non è più operativa".



"Simonini - incalza Puglia -, in quanto consigliere provinciale, dovrebbe piuttosto essere preoccupato del fatto che la viabilità nel comune di Vagli, uno dei posti turistici più trascurati, è ferma al tempo del Medioevo. Circa un chilometro prima della diga, infatti, è pericolosissima: ogni giorno ci sono sassi sull'asfalto e il guard-rail non è adeguato. Due anni fa mi fu inviata una lettera in cui si spiegava che sarebbero stati fatti i lavori. Ma, a tutt'oggi, la strada presenta criticità enormi".



Puglia è quindi tornato sulla questione del ponte della Tambura annunciando a breve un intervento risolutivo. "Nonostante sia legittimo passare sul ponte - ha concluso Puglia -, il comune, di sua iniziativa (senza l'aiuto di nessuno) spenderà 100 mila euro ed adeguerà la strada alternativa che avevamo fatto di emergenza e leveremo tutto il traffico pesante, proveniente dalle cave, dal ponte. Si tratta di un contributo sostanziale per un comune attento come il nostro".