Garfagnana : vagli sotto



Puglia: "Post Giannotti, solidarietà da tutti tranne che da Simonini"

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:25

Ancora ferri corti tra i rappresentanti territoriali della Lega e il sindaco Mario Puglia. Ad incrinare ulteriormente i rapporti, dopo l'autoproclamazione del primo cittadino vaglino a "primo sindaco leghista della provincia di Lucca" (nonostante alcune sue prese di posizione divergenti rispetto alle linee territoriali del Carroccio), un post pubblicato su Facebook nei giorni scorsi, dall'ex vice-segretario territoriale Paolo Giannotti, che è costato a quest'ultimo le dimissioni dopo appena sei giorni dall'annuncio della sua nomina.

Nel post, poi ricorretto dal vice-segretario dimissionario per essere andato (per sua stessa ammissione) oltre le righe, si usavano termini forti contro il sindaco di Vagli Sotto, accusato addirittura di un "agire mafioso", tanto da costringere il primo cittadino ad annunciare un'azione legale nei suoi confronti. "Le sue sono parole pesanti - ha commentato il sindaco vaglino - perché non si può dire a una persona di andare in galera per il suo agire mafioso. Agirò per vie legali".

Nonostante le dimissioni, rassegnate subito dal segretario ed accettate e condivise dalla segreteria territoriale della Lega, il sindaco Mario Puglia non ha però gradito la mancata presa di posizione, pubblica, dei rappresentanti del Carroccio locale.

"Da tutti i partiti e da tutte le istituzioni, in maniera trasversale, mi è stata espressa la solidarietà - ha dichiarato Puglia - ed ho ricevuto più di 400 messaggi. Una solidarietà enorme. Arrivata anche dai vertici più alti della Lega. L'unico a non avermela espressa pubblicamente è stato proprio il segretario territoriale leghista Simone Simonini. Eppure - ha concluso il sindaco - ritengo fosse un atto dovuto nei miei confronti in quanto, quelle parole, sono state espresse dal suo vice-segretario".