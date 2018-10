Garfagnana



Puglia: “Sono il primo sindaco leghista della provincia di Lucca”

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:43

di andrea cosimini - simone pierotti

Il sindaco Mario Puglia è, da sempre, particolarmente attivo sotto tutti i profili e questo impegno fa inevitabilmente parlare. L’ultima occasione è stata offerta dal recente post sui social contro il pirogassificatore, al termine dell'incontro pubblico avvenuto a Barga sui dati della salute in valle, in cui il primo cittadino di Vagli Sotto ha annunciato di essere il primo sindaco leghista della provincia pubblicando, a corredo, la propria tessera del partito di Matteo Salvini. Una mossa, questa, che ha inevitabilmente fatto discutere all'interno dello stesso Carroccio viste anche le recenti posizioni prese dal sindaco (vedi "pirogassificatore") divergenti dalla linea territoriale del partito.

"Ho sempre militato nelle fila del centro-destra - afferma Puglia - e, da quasi un anno, sono un tesserato della Lega. Quindi mi considero a tutti gli effetti il primo sindaco leghista della provincia di Lucca. Mi è piaciuto il recente cambiamento che c'è stato a livello territoriale, con la nomina di Domenico Caruso a commissario provinciale del partito e di Susanna Ceccardi a commissario regionale. Si tratta di due persone che conosco bene e che stimo particolarmente. Così come mi piace molto la figura del consigliere comunale leghista lucchese Giovanni Minniti".



Puglia, nel suo post, ha fatto riferimento anche a fantomatici "poteri forti" che potranno, in qualche modo, ostacolare la sua discesa in campo, gettando quindi ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche. Ma il primo cittadino vaglino ha voluto sgomberare il campo da qualsiasi intento "bellico" nei confronti del partito.



"La mia posizione - spiega Puglia - è conciliativa. Voglio che la Lega si ramifichi sul territorio e, per questo, stiamo organizzato importanti incontri con simpatizzanti e sostenitori. Non voglio però travalicare lo statuto del partito. Sul pirogassificatore la mia posizione rimane chiara: sono stato il primo sindaco della valle ed essersi dichiarato, fin da subito, contrario "a priori" alla sua realizzazione. La mia è una scelta personale e di coscienza".

Ma Puglia può essere davvero considerato il primo sindaco leghista della provincia? Effettivamente il primo cittadino garfagnino è tesserato per il partito di Salvini, ma lo è come “sostenitore”, insomma chiunque può iscriversi presso una sezione oppure tramite internet navigando sul sito internet ufficiale. Tuttavia lo statuto della Lega è molto ferreo e prevede la distinzione tra “sostenitore” e “militante”: quest’ultima tessera si ottiene solo dopo un percorso attivo sul territorio. Solo i militanti possono prendere parte alla vita interna del partito, “scalare” le sue cariche, essere candidati, ecc…

Il post di Puglia ha avuto quindi una risposta da … “molto alto”, direttamente dal sottosegretario agli affari esteri Guglielmo Picchi, eletto nel collegio di cui fa parte anche la Garfagnana. Ecco il testo: “Ringrazio per suo contributo su pirogassificatore Mario Puglia. Preciso che la sua è una presa di posizione a titolo personale e non della Lega di Lucca o della Garfagnana”. Insomma, i vertici del partito la pensano diversamente: "Puglia non è un sindaco leghista, poi che nutra simpatie leghiste è un altro discorso!"