Rifiuti urbani: i dati nella provincia di Lucca

venerdì, 12 ottobre 2018, 09:53

A partire all’attacco del documento messo in concertazione dalla giunta regionale il 24 settembre scorso è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che rigetta l’ipotesi di nuove limitazioni al comparto già afflitto per metodo e merito dal Piano paesaggistico approvato nel 2014

venerdì, 12 ottobre 2018, 08:47

A Riana di Fosciandora, domenica 21 ottobre, ecco la “Festa del Vino”. Per l’occasione dalla fontana del paese zampillerà, quasi per magia, non acqua, ma vino di Riana

giovedì, 11 ottobre 2018, 18:32

Sul tavolo del congresso, oltre al rinnovo degli organismi dirigenti, il rilancio delle attività del sindacato sul territorio, soprattutto in Garfagnana e in Versilia e il contesto politico nazionale

giovedì, 11 ottobre 2018, 17:37

Gli interventi si sono resi necessari per ospitare una start – up (nuova società innovativa) previsto nel bando europeo che contribuì in maniera determinante all’acquisto e alla ristrutturazione di questa imponente e bella struttura che caratterizza il paese di Pieve Fosciana

giovedì, 11 ottobre 2018, 14:02

Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale, interviene alla luce dell'ennesima segnalazione di disagio sui mezzi dell'azienda Ctt Nord. L'ultima a Castelnuovo di Garfagnana dove un pullman si è fermato al capolinea per un principio di incendio

mercoledì, 10 ottobre 2018, 19:15

Si è svolta lunedì, presso il teatrino comunale di Piazza al Serchio, un’assemblea pubblica sul noto tema dell’ipotesi di realizzazione di un pirogassificatore nello stabilimento Kme di Fornaci di Barga. L’incontro era organizzato congiuntamente dal “Comitato per l’attuazione della Costituzione della Valle del Serchio” e dal “Movimento La Libellula”