Sentita cerimonia nella cappella della famiglia Raffaelli al cimitero di Vitoio

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:44

Una breve e sentita cerimonia, di raccoglimento e preghiera, si è svolta stamani nella cappella della famiglia Raffaelli al cimitero di Vitoio a Camporgiano, anche quella recentemente dissequestrata a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha visto riuniti alcuni componenti della famiglia di Pietro Raffaelli, con la presenza e l’assistenza spirituale del parroco di Camporgiano, i quali, dopo la preghiera e la benedizione, hanno depositato un mazzo di fiori in ricordo dei propri cari defunti.

“I presenti – ha raccontato Pietro Raffaelli - hanno ricordato la tragica giornata di cinque anni fa, 1 ottobre 2013, quando le forze speciali, con l’ausilio anche di un elicottero, sequestrarono beni mobili e immobili e quote societarie della mia famiglia. A cinque anni di distanza la vicenda giudiziaria sta andando alla definizione, lasciando sul campo macerie e distruzione morale, familiare e materiale”.



“Spero che questa testimonianza – ha dichiarato - sia di aiuto e monito a quanti lottano per l’affermazione della verità e delle proprie ragioni. Lottare, lottare, lottare. La verità si afferma solo difendendosi dalle accuse nei processi. So bene quanto sia dura e umiliante questa strada, quante volte si rischia di farsi prendere dallo sconforto, quante volte le difficoltà rischiano di prendere il sopravvento, quante volte viene voglia di mollare tutto. Però non ci sono scorciatoie”.

“Queste mie brevi riflessioni – ha concluso Raffaelli - sono in particolare dedicate a tutti coloro che hanno corta memoria e/o lunga malafede e a quella specie (molto diffusa in Italia) di persone dedite ad eroismo che non costa nulla e che, i milanesi, dopo le cinque giornate, denominarono eroi della sesta”.