Garfagnana



Simonini: “Ancora criticità per il servizio postale a Molazzana”

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:14

Il consigliere comunale di Molazzana, nonché consigliere provinciale, Simone Simonini torna ad intervenire sulla problematica legata a Poste Italiane segnalando nuove criticità nel suo comune.

"A Molazzana - esordisce il consigliere - sono ormai noti (come del resto nel nostro territorio) i problemi legati al servizio di portalettere. Infatti ancora oggi, nonostante la situazione di riduzione di consegna, sono in molti che non ricevono la regolare posta".



"Molti cittadini - prosegue Simonini -, soprattutto fuori dai centri più abitati, oltre a pagare ormai bollette regolarmente scadute, si sono trovati disagi maggiori. Questa situazione, "dopo una breve apparenza di miglioramento", oggi è tornata a peggiorare. I problemi legati a Poste non si fermano qua, poiché da circa venti 15/20 giorni, all'ufficio del capoluogo, non funziona il terminale Pos, così da non consentire ne il prelievo di contanti, né il pagamento di bollette (se non solo ed esclusivamente contanti)".



"Insomma - conclude Simonini - una situazione imbarazzante alla quale non si riesce a porre dei rimedi seri ed efficaci. Come consigliere mi attiverò per segnalare questa incresciosa situazione".