Garfagnana : vagli sotto



Simonini (Lega): "Forti preoccupazioni sul Ponte della Tambura"

martedì, 23 ottobre 2018, 13:26

Il consigliere provinciale, nonché segretario Lega Mediavalle e Garfagnana, interviene sulla questione ormai nota delle condizioni strutturali del ponte della Tambura di Vagli Sotto.

“Sono a conoscenza ormai da tempo della situazione del ponte della Tambura - esordisce Simonini – ma, in questi giorni, sono forti le preoccupazioni di cittadini che mi contattano per avere maggiori informazioni, soprattutto dopo il servizio del tg1 con il sopralluogo dell'architetto dell’ente provinciale”.

“Il ponte – spiega -, come già dichiarato, necessita di un intervento di demolizione e ricostruzione pari ad un investimento di circa 2,5 milioni di euro. Nel 2010 il ponte della Tambura fu chiuso a causa di un cedimento strutturale causato dell’eccessivo passaggio di mezzi pesanti (circa 35/40 giornalieri), con un peso maggiore della reale portata. Durante il periodo di chiusura, venne creata una via alternativa, che consentisse il transito sia ai camion che agli abitanti del centro storico”.

“Dopo i lavori di consolidamento delle tre campate- prosegue -, pari ad un investimento di circa 500 mila euro, stanziati da Regione e Provincia, nel marzo del 2011 il ponte fu riaperto con un divieto di transito superiore alle 45 tonnellate. In questi anni però, vi era inoltre in vigore un’ordinanza “la n 787 del 2 luglio 2012”, con la quale si vietava sul ponte il passaggio di mezzi pesanti, che purtroppo “come dichiarato da molti residenti”, mai è stata fatta rispettare”.

“Oggi – conclude il consigliere - ci chiediamo perché non si sia evitato di far passare i mezzi pesanti a pieno carico su tale struttura, visto l’ordinanza sindacale, in modo da evitare ulteriori disagi, rischi per l’incolumità dei passanti, e ulteriori costi a carico della collettività”.