Garfagnana : camporgiano



Successo per la tournée milanese del Laboratorio Teatrale dei Contafole

mercoledì, 24 ottobre 2018, 13:35

Di ritorno dalla breve tournée a Vittuone in provincia di Milano, i componenti del Laboratorio Teatrale dei Contafole non possono che essere soddisfatti del successo ottenuto. Sabato 20 ottobre hanno presentato nel teatro Tresartes la commedia musicale "Don Chisciotte" con musiche di Maurizio Egisto Telloli e testi di Giorgio Santarini.



Il pubblico presente in sala, numerosissimo, si è dimostrato fin dall'inizio molto caloroso ed ha accolto le note del canto del Narratore " Prodezze e gloria di un cavalier bizzarro..." con fragorosi applausi.



D'altra parte il " parterre " del teatro era di tutto riguardo: erano presenti il sindaco Stefano Zancanaro, la vice sindaca Anna Restelli, vari assessori del comune poi il presidente della compagnia teatrale vittuonese, signor Antonio Corno, il regista con tutti i componenti e, non ultimi, la signora Tiziana Biagioni , vice sindaca di Camporgiano con il marito, maestro di musica professor Giulio Luccarini, il presidente della Pro Loco Graziano Satti con la signora e varie autorità locali.



Al termine dello spettacolo , che è piaciuto moltissimo, c'è stato uno scambio di doni e un annuncio fatto proprio dalla massima autorità cittadina che nella primavera del 2019 ci sarà un vero e proprio gemellaggio fra i comuni di Camporgiano e Vittuone.



La signora Tiziana Biagioni nel suo breve discorso di ringraziamento ha ricordato poi l'attività che il Laboratorio Teatrale dei Contafole svolge anche nel sociale con i corsi di teatro per disabili e la presenza costante nelle scuole del territorio.



A dimostrazione di come sia piaciuta la commedia musicale bisogna ricordare che, durante il pomeriggio della domenica che coincideva con una grande festa del paese, spesso i giovani di Camporgiano venivano riconosciuti perchè portavano una felpa con scritto " Laboratorio Teatrale dei Contafole". Bene, molte persone li fermavano per complimentarsi per lo spettacolo!



Durante il viaggio di ritorno il gruppo di teatranti con gli accompagnatori si sono fermati in visita a Castel Arquato, un bellissimo e ancora intatto borgo medioevale in provincia di Piacenza.



Il prossimo impegno per la compagnia di Camporgiano sarà il 9 novembre al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana per la rassegna organizzata dal Comune e della Fita di Lucca.