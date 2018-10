Garfagnana



Tom Pierotti, from U.S.A. la Garfagnana e Sant’Anna di Stazzema in un libro

sabato, 13 ottobre 2018, 11:09

di simone pierotti

Tanti chilometri dividono la Pennsylvania dalla Garfagnana ma la distanza non è un problema quando le radici sono forti. Sono passati 150 anni da quando il trisnonno di Thomas M. Pierotti, americano di Ludlow, Pennsylvania, emigrò dalla piccola Fosciandora per cercare fortuna negli States. Era il mito della “terra promessa”, la ricerca di una nuova vita e tale è stata per tantissimi italiani, partiti con tante speranze che si sono trasformate in certezze, in un lavoro, in una nuova storia. Italiani che sono cresciuti negli Usa, e hanno contribuito allo sviluppo di questo grande paese.

Tra questi il bisnonno, il nonno e il padre di Tom Pierotti, nato nel 1947 e cresciuto in un centro della Pennsylvania, in una sorta di Valle del Serchio made in Usa. Tom è rimasto sempre legato all’Italia, in particolare alla propria terra di origine e si è messo a studiare la lingua italiana e a fare ricerche sui propri antenati. Così è ritornato diverse volte in Garfagnana. La penultima volta, nel 2013, quando Tom ha visitato, accompagnato dall’amico Piero Pierotti, il paese e il sacrario di Sant’Anna di Stazzema. Nel corso delle sue letture, Tom aveva appreso del terribile eccidio dell’8 dicembre 1944 ed era rimasto molto colpito da quell’evento di cui, prima di allora, non era a conoscenza. Così si è informato meglio: per rimanere informato sui fatti della Garfagnana, era divenuto un lettore del nostro giornale on-line, La Gazzetta del Serchio, e così era entrato in contatto con il sottoscritto. Mi chiese se la strage di Sant’Anna di Stazzema fosse realmente accaduta o soltanto una storia: oltre a confermarlo, gli spiegai che quel luogo non era nemmeno distante dal suo paese di origine, Fosciandora.

Nacque così il 4° viaggio di Tom in Italia e, da quell’esperienza, ne è nato un libro dal titolo “Bella Ciao, Ritorno a Sant’Anna”, uscito in lingua inglese e poi tradotto in italiano e arricchito con fotografie e un contributo di Piero Pierotti. In quel libro Tom racconta il suo viaggio del 2013 e le proprie profonde impressioni sulla strage, comprese le emozioni nel vedere che tra le vittime, 10 portavano il proprio cognome, Pierotti. Nei giorni scorsi, Thomas è tornato in Italia per la 5° volta, stavolta assieme alla figlia Sarah. Dieci giorni in giro per la Garfagnana e i suoi luoghi, alla scoperta (o riscoperta) di bellezze storiche e ambientali ma anche le tradizioni e la cucina. Non è mancato il ritorno a Sant’Anna di Stazzema e l’incontro con i tanti amici e “omonimi”. Nel corso di una cena a base di prodotti tipici presso l’accogliente locanda Belvedere di Sillico, Tom ha donato al sottoscritto una copia del libro, giunto alla seconda edizione, scoprendo, peraltro, che vi si racconta anche del nostro primo incontro del 2013.