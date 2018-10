Garfagnana : camporgiano



Tournée del Laboratorio Teatrale dei Contafole in provincia di Milano

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:27

Il Laboratorio Teatrale dei Contafole di Camporgiano è stato invitato a rappresentare presso il teatro Tresartes di Vittuone (Milano), sabato 20 ottobre alle 21, il musical "Don Chisciotte", scritto da Giorgio Santarini e musicato da Maurizio Egisto Telloli e già conosciuto e apprezzato in provincia.



In questa commedia musicale, la storia dell' Hidalgo della Mancia si mescola continuamente con quella dell' compagnia teatrale che deve rappresentarlo per cui il filo conduttore del discorso non è soltanto la storia narrata da Cervantes, ma anche quella della compagnia teatrale che non riesce, malgrado tutti gli sforzi , ad avere successo proprio come il protagonista della storia. In particolare il taglio registico ha voluto sostanzialmente mettere in evidenza che è sbagliato suddividere l'universo in due grandi categorie: buoni o cattivi, sciocchi o furbi, poveri scemi o esseri superiori . E' spesso fuori luogo, quindi, affibbiare anche l’epiteto ‘donchisciottesco’ , a chiunque si ribelli alle regole del suo tempo e alle tendenze dominanti ed ha cercato di insinuare il dubbio che, alla fin fine , molti tratti tipici del protagonista sono altamente positivi soprattutto se paragonati al mondo di oggi : l'ideale verso cui tende continuamente, l' amore per la sua donna, il desiderio di giustizia e di onestà. Del prode cavaliere manceco vengono messi, infatti, a fuoco non solo la notte dell' investitura e la sua strenua lotta contro i mulini a vento, ma soprattutto il suo ardente amore verso una contadina, Dulcinea, che egli ritiene essere una gran dama. Accanto a lui il fedele e furbo servitore Sancio che cerca sempre di dissuaderlo dalle strane imprese nelle quali tuttavia viene coinvolto.



In questa nuova versione il musical è stato suddiviso in due atti ed è stata aggiunta anche la scena della lotta di Don Chisciotte contro i personaggi di un teatro delle marionette che, nella sua fantasia, egli scambia per veri guerrieri.



La scena è interpretata da alcuni bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.



I componenti del Laboratorio teatrale dei Contafole sono molto soddisfatti dell'invito ricevuto anche perché' prevedono di poter visitare i più celebri monumenti di Milano e, se possibile, la Pianacoteca di Brera.



Per questo gemellaggio verranno accompagnati anche da un rappresentante dell' Amministrazione comunale di Camporgiano, la vice sindaco Tiziana Biagioni, da suo marito Giulio Luccarini, direttore della locale Filarmonia " P. Mascagni", dal presidente della Pro Loco, Graziano Satti e da alcuni amici.