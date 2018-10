Trasporto merci su rotaia, focus in provincia

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 24 ottobre 2018, 14:58

Il sindaco vaglino ha ribadito come non esista alcuna ordinanza che vieti il passaggio dei camion sul ponte e come il cartello (nella foto) pubblicato dal consigliere leghista Simone Simonini in realtà non esista più e si riferisca, oltretutto, ad un'altra strada

mercoledì, 24 ottobre 2018, 14:05

Dopo nemmeno una settimana dall'annuncio della sua nomina ufficiale, il vice segretario di sezione Paolo Giannotti ha rassegnato le sue dimissioni, condivise e accettate dalla Lega Mediavalle e Garfagnana, a seguito di un post scritto sui social riguardante il sindaco di Vagli Mario Puglia

mercoledì, 24 ottobre 2018, 13:35

Di ritorno dalla breve tournée a Vittuone in provincia di Milano, i componenti del Laboratorio Teatrale dei Contafole non possono che essere soddisfatti del successo ottenuto. Sabato 20 ottobre hanno presentato nel teatro Tresartes la commedia musicale "Don Chisciotte" con musiche di Maurizio Egisto Telloli e testi di Giorgio Santarini

mercoledì, 24 ottobre 2018, 10:13

Susanna Ceccardi, in qualità di commissario della Lega in Toscana, ha nominato i collaboratori che a livello regionale la accompagneranno nella gestione del partito in Toscana: il responsabile organizzativo e del tesseramento, il responsabile enti locali e l’amministratore

mercoledì, 24 ottobre 2018, 09:55

È stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, compreso quello sanitario, da parte delle associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI, USI-AIT e SLAI COBAS per l’intera giornata di venerdì 26 ottobre

mercoledì, 24 ottobre 2018, 09:19

Continua la strage di pecore in Garfagnana ad opera dei lupi, che si fanno sempre più audaci e colpiscono anche vicino alle stalle e alle abitazioni. Il direttore della Cia Toscana Nord ribadisce la necessità del diritto all'autodifesa da parte degli agricoltori