Un incontro per giovani e aziende del cartario

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 3 ottobre 2018, 18:14

Si è svolta ieri mattina la visita al centro “La Piana” di Camporgiano, organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana. Erano oltre 230, tra giovani studenti e insegnanti delle classi V delle scuole primarie di tutta la Garfagnana, a partecipare all'iniziativa fortemente voluta dal presidente dell'Unione Comuni Garfagnana Nicola Poli,

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:24

Sabato 6 ottobre alle 15, l’amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana inaugura ufficialmente il risultato dei lavori eseguiti con il finanziamento del consiglio regionale toscano, nell’ambito del progetto “Città Murate” e del programma MIBACT denominato “Ducato Estense”

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:11

E’ stato completato il lavoro di sistemazione del movimento franoso nei pressi dell’ex scuola media con la messa in sicurezza di tutto il tratto di strada interessato, con rifacimento dell’asfalto e migliorie come il nuovo marciapiede e ringhiera, compresa di luci a led per maggiore visibilità nelle ore notturne

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:05

Il consiglio comunale di Fosciandora ha approvato all'unanimità una delibera in cui si ribadisce la posizione contraria di tutti i consiglieri all'ipotesi di un pirogassificatore a Fornaci, invitando l'azienda Kme a trovare soluzioni alternative convocando un tavolo tecnico/politico con le istituzioni locali e sovra-comunali

mercoledì, 3 ottobre 2018, 13:43

Per quanto riguarda la vertenza con Kme, ieri si sono svolte delle assemblee sindacali e qualche giorno fa c'è stato un incontro con la direzione aziendale. Il 22 e il 23 ottobre è previsto un incontro azienda-sindacati

mercoledì, 3 ottobre 2018, 13:04

Il capogruppo degli azzurri in consiglio regionale Maurizio Marchetti ha voluto far seguire una lettera aperta a quella con cui l’assessore regionale alle politiche agricole Marco Remaschi si è rivolto agli allevatori