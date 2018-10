Una nuova statua dedicata ai V.A.M. nel Parco dell’Onore e del Disonore

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:15

La Lega Mediavalle e Garfagnana, in costante crescita sul territorio, lancia un nuovo assetto in vista delle amministrative 2019, affidando ufficialmente nuovi ruoli sul territorio. Questo infatti è ciò che è emerso dal direttivo aperto ai sostenitori e militanti del 16 ottobre, in un incontro molto partecipato

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:40

In Valle del Serchio l’interesse per queste centraline è stimolato dall’attività del Movimento La Libellula; proprio in una delle serate informative contro l’ipotesi di realizzazione del pirogassificatore, sono state illustrate le caratteristiche del progetto; gli amministratori di Fosciandora, interessati all’iniziativa, si sono subito attivati per l’acquisizione della centralina

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:18

Rossano Rossi è stato rieletto alla guida della Cgil provinciale di Lucca. Con 61 voti favorevoli e un solo contrario, Rossi proseguirà nell'incarico di segretario generale della Confederazione assunto a giugno 2016. Confermata anche la segreteria composta da Mariarosaria Costabile e Fabrizio Simonetti

mercoledì, 17 ottobre 2018, 11:36

Domenica 21 ottobre ritorna “Autunno Apuano”, la fierucola degli ultimi raccolti, organizzata dal Parco delle Apuane presso la propria azienda agricola di Bosa in occasione della “Festa della Castagna” di Careggine

martedì, 16 ottobre 2018, 12:35

Il comune di Villa Collemandina sta proponendo l’attivazione di un progetto integrato territoriale PIT da presentarsi in ordine al bando pubblico emesso dalla Regione Toscana sul PSR 2014-2020. Per lunedì 29 ottobre, alle 15, è indetta una riunione pubblica a cui sono inviate tutte le imprese agricole, turistiche e commerciali...

martedì, 16 ottobre 2018, 08:40

Anche quest'anno il Mosca Club Lucca organizza il corso di pesca a mosca con una grande novità. I corsi infatti si terranno il sabato pomeriggio presso Palazzo Pelliccioni-Marazzini nel comune di San Romano in Garfagnana. Si tratta di sei lezioni teoriche dal 3 novembre al 15 dicembre e quattro lezioni pratiche...