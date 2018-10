Garfagnana



Villa, firmata convezione tra comune e Autieri: gestiranno il COC

martedì, 16 ottobre 2018, 08:36

di simone pierotti

A Villa Collemandina nessuno dimentica il terribile terremoto del 1920: memoria che si rinnova tutti gli anni con una celebrazione. Quest’anno si è svolta presso la chiesa del capoluogo con una santa messa officiata da Don Dini a cui hanno partecipato tanti cittadini e varie autorità civili, ma che ha avuto anche un’importante cerimonia civile con la sottoscrizione della convenzione tra il comune e l’associazione Autieri d’Italia sezione Garfagnana per la gestione del COC. Presenti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dorino Tamagnini, Mauro Giannotti per l’Unione dei Comuni della Garfagnana, Massimo Turri presidente della sezione Garfagnana degli Autieri, la referente per il distaccamento di Villa Collemandina degli Autieri Maria Teresa Nelli, il consigliere comunale Alberto Comparini e tutti i membri del gruppo locale. Ha partecipato anche la Corale di Villa Collemandina.

Grande soddisfazione da parte di tutti per la firma della convenzione: il COC comunale viene così gestito dagli Autieri d’Italia che hanno un importante distaccamento anche nel territorio di Villa, con ben 25 volontari adeguatamente formati. Adesso il comune ha referenti in tutte le frazioni del territorio e potrà contare su un quadro completo in caso di emergenze. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Massimo Turri: “In un territorio che in passato è stato colpito dal terremoto, oggi le istituzioni hanno occhi in ogni frazione. A Villa Collemandina abbiamo formato un gruppo di volontari ai quali, peraltro, abbiamo consegnato gli attestati per l’esercitazione nazionale a cui avevano partecipato lo scorso giugno”. Proseguono le attività di aggiornamento del gruppo Autieri: il prossimo giovedì una colonna di uomini e mezzi partirà da Castelnuovo per raggiungere Marina di Ginosa (Taranto) per partecipare ad un’esercitazione nazionale.