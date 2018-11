Arriva l'offerta didattica del Parco delle Apuane: oltre 41 mila euro destinati alle scuole

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 2 novembre 2018, 14:45

Semplificare l'accesso ai servizi attraverso l'utilizzo di strumenti informatici intuitivi e gratuiti, a disposizione di oltre 260 mila utenti: è questo l'obiettivo dello "Sportello On Line" da pc e della relativa APP per smartphone del gestore idrico GAIA S.p.A

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:14

E-Distribuzione informa i clienti nelle aree colpite dal maltempo che per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:49

Rischio temporali, mareggiate ma anche tenuta del reticolo minore a sud, dove il livello di allerta è maggiore, e rischio idraulico e vento, non senza qualche temporale ma più lieve, al nord. Dopo la tregua di oggi, da mezzanotte alle 20 del 1 novembre è ancora allerta regionale per il...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:24

Il regista Marco Poma ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Fabbriche di Vergemoli grazie al film Mefisto Funk, prima opera italiana in elettronica computerizzata girata nel 1986 con la Betacam della Sony (standard Betamax di mezzo pollice) e riversata successivamente su pellicola

mercoledì, 31 ottobre 2018, 09:12

Dopo i disservizi provocati dall’ondata di maltempo che ieri ha colpito la Toscana, il servizio elettrico sul territorio regionale sta tornando alla normalità grazie all’incessante lavoro di 500 tecnici, operai di E-Distribuzione, personale di ditte terze e l’impiego di 100 gruppi elettrogeni

martedì, 30 ottobre 2018, 11:38

Ottimi risultati anche per le province di Lucca (al quarto posto nella classifica nazionale per pro capite con 98,3 chili raccolti per abitante) e di Firenze, che con un pro capite di 96,8 kg/ab si afferma come l’area metropolitana più virtuosa a livello nazionale in termini di raccolta di carta...