Eletto il nuovo comitato direttivo del PCI Lucca Valdiserchio

martedì, 6 novembre 2018, 12:55

Il diavolo e il Santo. Sono questi i ‘personaggi’ che animeranno l’escursione a piedi in programma sabato 10 novembre tra l’Alpe di San Pellegrino e i prati di San Geminiano, nel territorio di Frassinoro

martedì, 6 novembre 2018, 11:50

Sabato 10 novembre alle 15,30 presso la Sala Guazzelli a Gallicano verrà presentato il libro "La Cucirini Cantoni di Gallicano. Le donne in fabbrica ad inizio Novecento" curato dal Circolo Culturale "Gilberto Tognotti" e pubblicato da Garfagnana editrice

lunedì, 5 novembre 2018, 19:23

Il consigliere provinciale della Lega, nonché segretario della Mediavalle e Garfagnana, chiede alla provincia di Lucca di fare il punto sulla situazione edilizia scolastica e sulle nuove criticità emerse

lunedì, 5 novembre 2018, 10:17

Dopo aver sfondato, per la prima volta, il tetto dei 317 milioni di euro di export nel 2017, record storico, la domanda di olio, vino & Company continua a crescere inarrestabile sui mercati stranieri come confermato i dati di Istat nel secondo trimestre del 2018

sabato, 3 novembre 2018, 09:21

Il giovane marocchino, dimorante in una località della Garfagnana, è stato beccato mentre cedeva involucri ad alcuni ragazzi e nel momento in cui hanno deciso di sottoporlo a controllo lo hanno sorpreso in possesso di diverse bustine di hashish per un peso complessivo di circa 40 grammi

venerdì, 2 novembre 2018, 14:45

Semplificare l'accesso ai servizi attraverso l'utilizzo di strumenti informatici intuitivi e gratuiti, a disposizione di oltre 260 mila utenti: è questo l'obiettivo dello "Sportello On Line" da pc e della relativa APP per smartphone del gestore idrico GAIA S.p.A