Garfagnana



I vertici Lega a Vagli, Puglia chiama a raccolta oltre 100 sostenitori

martedì, 13 novembre 2018, 15:20

di andrea cosimini

Una cena fra amici. Così l'ha definita il primo cittadino Mario Puglia che ieri sera, a Vagli Sotto, ha chiamato a raccolta più di 100 sostenitori, provenienti (per la maggior parte) fuori dal comune, per una serata conviviale alla quale hanno partecipato anche i vertici regionali e lucchesi della Lega.

Presenti, fra gli altri, il numero "tre" del Carroccio territoriale, Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, nonché componente della quarta commissione, Marcella Maniglia, segretario Lega Nord Lucca, insieme al suo vice, Luigi Pellegrinotti, e al consigliere Gianluca Bocchino, Francesco Fagni del Gruppo Lega Altopascio (nonché ex vice-sindaco) e Mauro Simonetti.

"Non una cena politica - ha commentato il sindaco Puglia -, ma comunque importante perché abbiamo avuto l'onore di ricevere come ospiti i vertici regionali e lucchesi della Lega. Assieme a loro erano presenti sostenitori e amici che conosco da tanto tempo. Sono felice del fatto che mi seguano e che, nelle modalità e nelle procedure previste dal partito, aderiscano alla Lega del ministro Salvini. Ho rispetto infatti delle cariche elette e non voglio essere in alcun modo invadente".

Durante la cena ha parlato anche la consigliera Montemagni che ha spiegato il motivo della sua presenza: "Stasera sono venuta in veste di consigliere regionale - ha sottolineato - e in quanto componente della commissione ambiente, trasporti e infrastrutture. Sono qui per accogliere istanze, esigenze e problemi da portare avanti in consiglio dai banchi dell'opposizione".

Puglia ha poi concluso annunciando una nuova cena che si terrà nel mese di dicembre, sempre a Vagli, alla quale sarà invitato a partecipare anche il nuovo commissario provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin. "Contiamo di essere in centinaia - ha terminato il sindaco vaglino - e lo saremo. Perché noi siamo il comune dei fatti e non delle parole".