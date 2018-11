Garfagnana



Il diavolo e il Santo: escursione tra l’Alpe di San Pellegrino e i prati di San Geminiano

martedì, 6 novembre 2018, 12:55

Il diavolo e il Santo. Sono questi i ‘personaggi’ che animeranno l’escursione a piedi in programma sabato 10 novembre tra l’Alpe di San Pellegrino e i prati di San Geminiano, nel territorio di Frassinoro. Un diavolo tentatore e un eremita divenuto santo (San Pellegrino) che scelse questa zona a quasi 1600 metri di quota per trascorrere la sua vita, e il cui corpo è ancora oggi conservato nella chiesa del luogo insieme a quello di San Bianco, sono alcune delle storie che i camminatori potranno ascoltare durate il trekking lungo circa 10 chilometri.

Storie che caratterizzano un borgo, San Pellegrino in Alpe, ancora oggi il più alto abitato dell’Appennino, diviso a metà tra le province di Modena e Lucca, meta per secoli di pellegrini che salivano quassù per chiedere una grazia, trasportando sassi per penitenza, percorrendo il ‘giro del diavolo’.

L’escursione, organizzata dalle guide del gruppo trekking ‘La via dei monti’, parte da San Pellegrino in Alpe e percorre un anello che sale sul crinale solcato dal sentiero 00, con vista sul modenese, sul reggiano, sulle Alpi Apuane e sulla Garfagnana, scendo poi al Passo delle Radici, toccando il territorio di Lucca, e arriva fino ai prati di San Geminiano.

Il ritrovo è al Passo delle Radici alle ore 9.30, o a Pievepelago alle ore 9 per chi viene da Modena.

Info e prenotazioni, Davide Pagliai: 3711842531.

Domenica 11 novembre invece il gruppo trekking ‘La via dei monti’ organizza un’escursione notturna per vedere l’alba lungo la storica via Ducale tra Fiumalbo e Abetone.

L’iniziativa fa parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.