Garfagnana



Paolo Mieli a Camporgiano: folla per la cerimonia in onore ai caduti

sabato, 10 novembre 2018, 18:00

di andrea cosimini

Un evento nell'evento. Camporgiano ha infatti deciso di celebrare il centenario della fine del primo conflitto mondiale con una grande cerimonia che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico e la presenza di un ospite di eccezione: il celebre giornalista e saggista Paolo Mieli.



La cerimonia è iniziata nel primo pomeriggio. Da piazza del comune è partito un lungo corteo, composto da autorità civili e militari, che ha sfilato per le vie del paese fino a raggiungere il monumento ai caduti in piazza del Centenario. Qui, sulle note della Filarmonica "Pietro Mascagni" e della Fanfara degli Alpini in congedo "Capitano Fulvio Angelini", è avvenuta la deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti ed è stata scoperta una lapide recitante le liriche San Martino del Carso e Soldati di Giuseppe Ungaretti.



Il corteo si è quindi diretto verso il centro civico comunale per assistere al convegno sulla Grande Guerra. In apertura, l'associazione Coro "La Grolla" di Livorno si è esibita in alcuni canti della prima guerra mondiale, intervallati dalla lettura di alcuni estratti letterari da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado locale, per poi lasciare il palcoscenico all'attore lucchese Alessandro Bertolucci che ha interpretato, in maniera commovente, alcune lettere di garfagnini al fronte estrapolate dal libro di Pierluigi Raggi.



Spazio quindi agli interventi delle autorità, moderati dal vice-sindaco di Camporgiano, Tiziana Biagioni. Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Francesco Pifferi che ha ricordato il valore della giornata e sottolineato l'importanza della memoria per le generazioni future. "Gli italiani sono un popolo senza memoria e senza verità" diceva Sciascia. Invece sappiamo tutti che la memoria è un riferimento assolutamente ineludibile - ha esordito il primo cittadino -. Non solo la memoria, ma il senso vitale del passato. Pavese, ne Il mestiere di vivere, diceva che quando un popolo non ha più il senso vitale del suo passato si spegne perché la vitalità creatrice. La memoria serve quindi per dare un senso vitale al nostro presente e al nostro futuro. Ma serve anche per coltivare una speranza".



"Non solo la memoria storica - ha sottolineato Pifferi -, ma anche la memoria sentimentale. Ecco il perché della grossa iniziativa di oggi. Abbiamo voluto che le scuole ci accompagnassero in questo percorso perché il futuro si può costruire solo se si riesce a trasmettere esempi, valori e idealità. "I giovani non hanno bisogno di sermoni, ma di esempi" diceva Sandro Pertini. E la Prima Guerra Mondiale è stata una fucina enorme di esempi: da quello negativo di Caporetto, a quello positivo dell'eroismo di molti combattenti".



"Se la prima guerra mondiale, come dice lo storico Giuliano Procacci, fu la "prima grande esperienza collettiva del popolo italiano" - ha concluso il sindaco -, noi dobbiamo avere la forza, il coraggio e la dignità di proseguire su quella strada ed esaltare i valori di comunità che ci uniscono, lavorando per la pace (non solo nel nostro paese, ma in tutta Europa) e creando veramente una casa comune. Viva l'Italia".



Il convegno è poi entrato nel vivo con la doppia intervista, da parte del giornalista Rai Vittorio Castelnuovo, al direttore Paolo Mieli, autore del libro Lampi sulla storia (Rizzoli), e a Pierluigi Raggi, autore invece del libro La Garfagnana al fronte - Testimonianze della Grande Guerra dagli archivi del Corriere di Garfagnana (Banca dell'Identità e della Memoria).



Raggi, assessore al comune di Castelnuovo e appassionato di storia, ha spiegato innanzitutto come è nata l'idea del suo libro: "Già quando ero direttore del Corriere della Garfagnana - ha raccontato - ho cominciato a sviluppare questa idea che poi si è sviluppata nel tempo. Mio nonno mi ha riportato diversi racconti che mi hanno spinto ad approfondire queste storie. E, leggendo queste lettere di garfagnini al fronte, ho potuto toccare con mano tutti i sentimenti di tristezza e ansia di quel periodo. Oggi celebriamo il centenario della fine di un conflitto a cui la Garfagnana ha dato tanto in termini di vite umane".



Lo sforzo dell'assessore Raggi è stato particolarmente apprezzato anche da Paolo Mieli che, nel suo intervento, ha contestualizzato il primo grande conflitto cercando di analizzarlo nella sua complessità: "Queste pubblicazioni locali - ha detto Mieli - sono contributi importanti perché forniscono una base di lavoro fondamentale nel racconto della Grande Guerra. Un racconto che si comincia a fare solo ora. Il senso della prima guerra mondiale, per un lungo periodo, è stato infatti sequestrato dal regime quasi come fosse un "tesoretto". Solo le generazioni successive al fascismo hanno cominciato a raccontarlo con coraggio ed onestà. Mettendo in risalto le luci e le ombre del conflitto. La guerra infatti si concluse con una vittoria al cui interno però si registrò una dolorosa sconfitta (Caporetto) che oggi è diventata un simbolo. Il primo conflitto mondiale fu però anche l'occasione per fare l'Italia".



Il saggista si è quindi soffermato sulle modalità con cui il nostro paese entrò in guerra: "Noi - ha dichiarato Mieli - venivamo da più di trent'anni di alleanza con quelli che poi sarebbero stati i nostri nemici. Un cambio di fronte avvenuto nel giro di pochi mesi e che non ci portò una grande fama. Solo una minoranza, spalleggiata peraltro dal re, voleva entrare in guerra pensando che il conflitto sarebbe durato al massimo pochi mesi. Durò invece tre anni e, per di più, in condizioni atroci. Oggi noi dobbiamo quindi rendere onore a coloro che hanno combattuto quella guerra, non a coloro che decisero di entrarci".



Mieli ha concluso il suo intervento rimarcando il ruolo del saggista storico ed affiancandolo a quello della sua professione di giornalista: "Per raccontare la storia - ha spiegato il direttore - dobbiamo prima di tutto spogliarci dei pregiudizi circa le parti in cui si trova il bene e il male. L'obiettivo del saggista, così come quello del giornalista, è infatti quello di trovare i torti della propria parte, e le ragioni della parte opposta. Quando si affronta un argomento, prima di tutto bisogna chiedersi: cosa ne so e cosa ne penso? Poi si inizia l'indagine. Se dopo di essa non sono riuscito a saperne qualcosa di più e a rivedere alcuni miei punti di vista allora vuol dire o che sono stupido o che sono in malafede".



Grazie alle domande poste dal pubblico, Mieli ha anche avuto modo di toccare diversi argomenti come il ruolo della televisione nel racconto della Grande Guerra, il sentimento suscitato negli italiani al momento dell'annuncio del conflitto, e quello generato nei cosiddetti "ragazzi del '99" (allora 18enni) chiamati, in extremis, a difendere il proprio paese.



La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti a ricordo dei caduti e dei combattenti della Prima Guerra Mondiale del comune di Camporgiano e con la seconda parte dell'esibizione del Coro La Grolla.