Garfagnana



Paolo Mieli a Camporgiano per la cerimonia in onore ai caduti

martedì, 6 novembre 2018, 15:58

Camporgiano commemora il centenario della Grande Guerra. Lo fa con una grande cerimonia, prevista per sabato 10 novembre, durante la quale verrà onorata la memoria dei caduti e dei reduci del comune garfagnino alla presenza di speciali ospiti.

Il programma della giornata è molto ricco. Si parte alle 14.30 con il raduno presso la piazza del comune, con sfilata ed inaugurazione della lapide commemorativa in Piazza del Centenario, con l’accompagnamento musicale da parte della Filarmonica Pietro Mascagni e della Fanfara degli Alpini in congedo Capitano Fulvio Angelini. Alle 15, poi, presso il Centro Civico Comunale, si terrà l'esibizione del Coro La Grolla - 1^ parte, con letture degli alunni dell’Istituto Comprensivo e di alpini in congedo con saluti delle autorità. Ospiti speciali, il direttore Paolo Mieli e il giornalista RAI Vittorio Castelnuovo, che parleranno della Grande Guerra.

L'evento sarà condito dalla presentazione del libro della Banca dell’Identità e della Memoria "La Garfagnana al fronte - Testimonianze della Grande Guerra dagli archivi del Corriere di Garfagnana" di Pierluigi Raggi, mentre l’attore Alessandro Bertolucci leggerà alcune lettere dal fronte. Avverrà quindi la consegna dei riconoscimenti a ricordo dei caduti e dei combattenti della Prima Guerra Mondiale del comune di Camporgiano e, in chiusura della manifestazione, si assisterà all’esibizione del Coro La Grolla - 2^ parte.

"L'amministrazione comunale di Camporgiano - commenta il primo cittadino Francesco Pifferi - intende commemorare degnamene il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale ed, in particolare, onorare la memoria dei caduti e dei reduci del nostro comune. A tal fine, sabato, verrà organizzata una cerimonia nel corso della quale, ai discendenti di tutti coloro che parteciparono al conflitto 1915/1918, verrà consegnata una pergamena che ricordi il servizio prestato alla Patria, l'onore ed il sacrificio".

"Dal momento che, dagli archivi militari e civili, risultano solo i nominativi dei 53 caduti e degli 88 reduci insigniti dell'onoreficenza di Cavaliere di Vittorio Veneto o di M.R.O. - sottolinea il sindaco -, invitiamo cortesemente le famiglie del nostro comune, per quanto di loro conoscenza, a segnalare le generalità di tutti coloro che, pur essendo stati richiamati sul fronte, non fecero a suo tempo domanda per ottenere il cavalierato".

"Tutte le comunicazioni relative - conclude Pifferi -, in particolare quelle riguardanti la conferma di partecipazione alla cerimonia, dovranno essere indirizzate al comune di Camporgiano - Ufficio Segreteria Protocollo - Piazza Roma n. 1 - 55031 Camporgiano (Lucca) - segreteria@comune.camporgiano.lu.it - tel. 0583-618888 Int. 3".