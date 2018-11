Garfagnana



Simonini (Lega): “Scuole superiori, la provincia dia risposte su sicurezza”

lunedì, 5 novembre 2018, 19:23

Il consigliere provinciale della Lega, nonché segretario della Mediavalle e Garfagnana, chiede alla provincia di Lucca di fare il punto sulla situazione edilizia scolastica e sulle nuove criticità emerse.

“Alcuni mesi fa – esordisce il consigliere -, precisamente il 10 settembre, prima dell’inizio scolastico, l’attuale maggioranza ci aveva rassicurato, “oltre al regolare inizio scolastico”, sulle situazioni di maggiore criticità delle scuole superiori in provincia di Lucca. Si era deciso, inoltre, di rivederci quanto prima (primi di ottobre), dopo l’inizio scolastico, per proseguire sulla linea della collaborazione e dell’informazione in merito alle situazioni più critiche, quali il Paladini/Civitali e l’ex collegio Colombo di Viareggio”.

“Dopo la visita ai prefabbricati del Paladini di Lucca del 29 settembre – incalza Simonini -, nulla si è più saputo della situazione edilizia scolastica e dello stato di avanzamento dei finanziamenti del bando Bei. Oggi, con rammarico, la situazione del Paladini non è delle migliori in quanto i prefabbricati risultano a rischio infiltrazioni d’acqua e di insetti. Ben più drammatica è la situazione dell’alberghiero Marconi di Viareggio, in quanto l’istituto risulta carente delle condizioni di sicurezza, oltre che di decoro”.



“L’istituto – commenta il segretario -, risultato non prioritario in graduatoria nei bandi Bei, poiché non necessita della demolizione, oggi ha bisogno di interventi urgenti al fine di evitare situazioni di pericolosità per gli occupanti, mentre l’ente provinciale sembra essersi assicurata fondi per 1,5 milioni, su una previsione totale di 5/6 mln di spesa”.

“Come consigliere di minoranza e vicepresidente della terza commissione edilizia scolastica – conclude Simonini - chiederò nuove informazioni alla provincia di Lucca, annunciando da ora la mia visita all’istituto, portando così direttamente le istanze in consiglio provinciale”.