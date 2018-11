Garfagnana



Sportello online e App da Smatphone, servizi più accessibili per Gaia Spa

venerdì, 2 novembre 2018, 14:45

Semplificare l'accesso ai servizi attraverso l'utilizzo di strumenti informatici intuitivi e gratuiti, a disposizione di oltre 260 mila utenti: è questo l'obiettivo dello "Sportello On Line" da pc e della relativa APP per smartphone del gestore idrico GAIA S.p.A. Nella versione beta i due strumenti sono attivi già da qualche settimana, e dopo un periodo di osservazione e sviluppo - tempo utile a registrare circa 95 mila accessi e oltre 1.000 pagamenti - adesso la Società è pronta a promuovere le due utilità in grado di accorciare tempi di attesa e migliorare il livello complessivo dei servizi offerti all'esterno.



Cosa si può fare on line? Entrando nel vivo delle funzionalità attive tramite lo Sportello On Line e la App di GAIA troviamo la possibilità di pagare on linele bollette, con tutto ciò che ne consegue in termini di velocità e comodità, evitando code o altri contrattempi. Accanto al pagamento della bolletta è possibile leggere la fattura on line senza attendere la consegna del postino, monitorare lo stato dei propri pagamenti precedenti, verificare i consumi di acqua negli ultimi 3 anni ed effettuare l'autolettura del contatore in qualsiasi momento. Tutte le pratiche sul proprio contratto di fornitura sono gestibili attraverso lo Sportello On line, dove si possono richiedere agevolazioni, nuovi allacci, volture, disdette e così via, ed esaminare lo stato di avanzamento delle pratiche inoltrate a GAIA. In entrambi gli applicativi troviamo anche le informazioni sulle code agli sportelli, con i dati aggiornati in tempo reale per permettere all'utente di decidere in anticipo quando sia più conveniente recarsi di persona da GAIA a chiedere informazioni.



"Lo sportello on line e la APP di GAIA integrano e completano i canali di assistenza e di informazione al pubblico. Gli sportelli fisici sul territorio e i numeri verdi sono mezzi di contatto fondamentali tra utenza e Gestore perchè consentono una relazione diretta e personale, pertanto resta assolutamente confermato l'obiettivo di potenziarli ed efficientarli sempre di più. Gli strumenti web e app soddisfano le necessità degli utenti in mobilità che desiderano gestire in autonomia le pratiche, in qualunque momento e in qualunque posto, con un occhio alla salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso la riduzione dei quantitativi di carta stampata." ha dichiarato il presidente Vincenzo Colle.



Come si accede a Sportello on Line e APP?



La procedura di registrazione, intuitiva e identica per entrambi i servizi, avviene inserendo, oltre ai dati di contatto, il proprio codice fiscale. L'accesso allo Sportello On line è disponibile cliccando sul banner in home page sul sito web istituzionale www.gaia-spa.it , oppure direttamente al linkhttps://sportelloweb.gaia-spa.it/



La App di GAIA si può scaricare gratuitamente su smartphone compatibili Android e iOS.



GAIA è sui social Facebook facebook.com/GAIA.acque, Twitter @GAIA_acqua e su Youtube.