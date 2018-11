Garfagnana



Tecnici della protezione civile invitati ad Avezzano per un evento formativo

sabato, 10 novembre 2018, 20:35

I tecnici esperti di Protezione Civile, il geometra Vincenzo Suffredini, responsabile della Protezione Civile del comune di Castelnuovo di Garfagnana e Mauro Giannotti, responsabile del Centro Operativo Intercomunale Garfagnana, hanno partecipato ieri a seguito della richiesta di collaborazione pervenuta dal sindaco del comune di Avezzano, in provincia dell’Aquila, alla giornata formativa "Exercise 2019" svoltasi ieri presso la sede del comune di Avezzano , ideata e promossa dal centro studi Edimas (Emergency and Disaster Management Studies), per i dipendenti degli uffici del comune di Avezzano e per gli studenti del Master di II livello O.D.E.M (Prevention and Emergency Management), attivato dell’Università degli Studi dell'Aquila

Avezzano (Aquila) fu colpito da un drammatico evento sismico avvenuto il 13 gennaio 1915, che colpì l'intera area della Marsica in Abruzzo e della valle del Liri nel Lazio causando, secondo i dati del servizio sismico nazionale, 30 519 morti. Il terremoto, classificato tra i principali sismi avvenuti in Italia per forza distruttiva e numero di vittime, interessò gran parte del centro Italia causando danni e vittime in diverse province. La giornata formativa è stata organizzata al fine di poter rielaborare l'attuale Piano Comunale di Protezione Civile in occasione anche della Maxi Esercitazione che verrà svolta ad Avezzano il 13 gennaio 2019.

I tecnici garfagnini hanno illustrato, durante la mattina ai presenti partecipanti alla formazione la Pianificazione predisposta in Garfagnana e l’organizzazione Operativa del ns. sistema di Protezione Civile con particolare riferimento al Centro Operativo Comunale di Castelnuovo di Garfagnana. Nel pomeriggio hanno partecipato, in qualità di tutor e supervisori, alla esercitazione svolta per posti di comando presso la sede COC del Comune di Avezzano. L’intera giornata è stata anche seguita dalle telecamere del Tg5 con la giornalista Manuela Baldi che ha realizzato un servizio che andrà in onda sul TG di Canale . Grande motivo di soddisfazione ed un giusto riconoscimento per i nostri due tecnici che tanto stanno facendo per la pianificazione e l’organizzazione operativa della Protezione Civile per Castelnuovo e l’intera Garfagnana, ed affinchè la cultura della Prevenzione e della Protezione Civile possa essere divulgata a tutti i cittadini.