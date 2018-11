Tutti gli eventi in Garfagnana nei fine settimana di novembre

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 8 novembre 2018, 12:19

Per illustrare il progetto il comune di San Romano in Garfagnana, soggetto capofila, convoca per mercoledì 14 novembre alle 18, presso la sala consiliare, un incontro pubblico aperto a tutti i soggetti interessati siano essi come eventuali partecipanti diretti o indiretti

mercoledì, 7 novembre 2018, 19:11

Il comune di Careggine, sta proponendo l’attivazione di un progetto integrato territoriale PIT che gli permetta di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal bando pubblico emesso dal Gal Montagnappennino e finanziato dalla Regione Toscana sul PSR 2014-2020

mercoledì, 7 novembre 2018, 17:08

Iniziato il corso base del gruppo volontari di protezione civile di Vagli Sotto. Ieri sera, presso il centro operativo comunale, dalle 21 alle 23.30, si è svolta la prima lezione del responsabile U.O. della protezione civile dell’Unione dei Comuni della Garfagnana Mauro Giannotti

mercoledì, 7 novembre 2018, 08:42

Un gran finale per il progetto ERASMUS+ sull’immaginario dell’Ariosto ambientato in Garfagnana e nell’Appennino tosco emiliano, che sabato 4 novembre ha presentato i risultati dell’interscambio tra i 24 giovani di Italia, Corea del Sud e Giappone presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca in occasione dei Lucca Comics...

martedì, 6 novembre 2018, 15:58

Camporgiano decide di commemorare il centenario della prima guerra mondiale onorando la memoria dei caduti e dei reduci del proprio comune ed invitando alla cerimonia, per parlare della Grande Guerra, due ospiti speciali: il direttore Paolo Mieli e il giornalista RAI Vittorio Castelnuovo

martedì, 6 novembre 2018, 12:55

Il diavolo e il Santo. Sono questi i ‘personaggi’ che animeranno l’escursione a piedi in programma sabato 10 novembre tra l’Alpe di San Pellegrino e i prati di San Geminiano, nel territorio di Frassinoro