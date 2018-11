Vagli, volontari a lezione di protezione civile

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 7 novembre 2018, 08:42

Un gran finale per il progetto ERASMUS+ sull’immaginario dell’Ariosto ambientato in Garfagnana e nell’Appennino tosco emiliano, che sabato 4 novembre ha presentato i risultati dell’interscambio tra i 24 giovani di Italia, Corea del Sud e Giappone presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca in occasione dei Lucca Comics...

martedì, 6 novembre 2018, 15:58

Camporgiano decide di commemorare il centenario della prima guerra mondiale onorando la memoria dei caduti e dei reduci del proprio comune ed invitando alla cerimonia, per parlare della Grande Guerra, due ospiti speciali: il direttore Paolo Mieli e il giornalista RAI Vittorio Castelnuovo

martedì, 6 novembre 2018, 12:55

Il diavolo e il Santo. Sono questi i ‘personaggi’ che animeranno l’escursione a piedi in programma sabato 10 novembre tra l’Alpe di San Pellegrino e i prati di San Geminiano, nel territorio di Frassinoro

martedì, 6 novembre 2018, 11:50

Sabato 10 novembre alle 15,30 presso la Sala Guazzelli a Gallicano verrà presentato il libro "La Cucirini Cantoni di Gallicano. Le donne in fabbrica ad inizio Novecento" curato dal Circolo Culturale "Gilberto Tognotti" e pubblicato da Garfagnana editrice

martedì, 6 novembre 2018, 08:41

Nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea degli iscritti della sezione Lucca Valdiserchio del Partito Comunista Italiano. Alla presenza di iscritti e simpatizzanti la discussione si è sviluppata sull'attuale fase politica e sulle iniziative da intraprendere prossimamente per la diffusione del programma del Partito "Più Stato – Meno Mercato"

lunedì, 5 novembre 2018, 19:23

Il consigliere provinciale della Lega, nonché segretario della Mediavalle e Garfagnana, chiede alla provincia di Lucca di fare il punto sulla situazione edilizia scolastica e sulle nuove criticità emerse