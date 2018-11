Garfagnana



Voci dal Trentino a Pieve Fosciana

sabato, 10 novembre 2018, 10:52

Sabato 17 novembre alle 21, nella Chiesa di San Giovanni Battista di Pieve Fosciana, si terrà un concerto con il Coro Alpi Apuane e il Coro Vigolana di Vigolo Vattaro – Trento , diretto dal maestro Matteo Micheloni. Un'iniziativa nata da una richiesta rivolta al Coro Alpi Apuane dal Coro trentino, in visita a Lucca, per una serata in Garfagnana in cui offrire il proprio stile musicale e dare avvio ad una auspicabile proficua conoscenza tra le due realtà corali.



Il Coro Alpi Apuane, diretto dal maestro Luca Bacci, assai impegnato anche nel corso del 2018 con 15 concerti, ha raccolto la proposta e con il determinante aiuto economico del comune di Pieve Fosciana, ha organizzato questa serata invitando anche attraverso il web, a partecipare alla iniziativa dato che la stessa, ha concrete possibilità per essere una serata piacevole (la musica, tra i suoi diversi pregi, aiuta anche e per fortuna a vivere meglio) e al tempo stesso risultare un'occasione promozionale per quanto riguarda Pieve Fosciana e il suo territorio, e quindi la Garfagnana. Un ringraziamento particolare va a don Giovanni Grassi, parroco di Pieve Fosciana, per aver ospitato la manifestazione canora.