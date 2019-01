Garfagnana : castiglione di garfagnana



Al Casone neve in abbondanza e impianti aperti: verso il tutto esaurito

mercoledì, 30 gennaio 2019, 18:23

di simone pierotti

Neve in abbondanza al Casone di Profecchia e impianti sciistici perfettamente funzionanti: la stagione invernale ha spiccato il volo e le strutture gestite dalla famiglia Regoli, una garanzia nel settore, stanno attirando tanta gente. Per il prossimo week – end è annunciato il tutto esaurito sia per quanto riguarda l’albergo che il ristorante: tanti gli appassionati della neve e dello sci che hanno scelto Il Casone per godersi in pieno l’inverno. Non solo, perché il Casone è una garanzia di cucina tradizionale, gustosa e genuina, con i prodotti tipici del territorio a farla da padrone.

“Ci sono 30 cm di neve – ci spiega Tommaso, figlio del titolare – ha nevicato dalla scorsa notte. La stagione invernale, quest’anno, è partita più lentamente rispetto allo scorso anno, ma ha ingranato e, grazie alle recenti nevicate, vi possiamo offrire un paesaggio da favola. Gli impianti sciistici sono attivi e funzionanti. Lavoriamo molto con le scuole, nel corso delle ultime settimane sono state organizzate tante gite scolastiche, provenienti dalle province di Pisa, Livorno e naturalmente Lucca”.

Al Casone cosa si può trovare? “Chi ama la neve qua troverà di tutto, pista da sci, campo scuola, percorsi per ciaspole, bob. C’è poi la nostra cucina tipica e tradizionale del territorio, con tutti i prodotti tipici, come i funghi o i derivati dalle castagne, la pasta fatta in casa, la carne. Organizziamo tanti eventi, come il recente San Silvestro, che ha riscosso un enorme successo. I prossimi saranno San Valentino e la Festa delle Donne”.