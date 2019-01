Garfagnana



Calano le temperature, allerta ghiaccio sulle strade

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:33

Temperature in calo da domani, martedì 29 gennaio, dopo le residue condizioni di instabilità, che annunciano la pressione in temporaneo aumento.

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emanato un avviso di criticità con codice giallo a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 11 di domattina, martedì, per gelate attese anche in pianura nottetempo e nel primo mattino nell'interno.

Sarà possibile la formazione di ghiaccio (strade ancora bagnate) sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, Mugello, Valdarno Superiore, aretino, zone prossime all'Amiata, senese.

Aggiornamento delle ore 18.00

Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell'immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione.

Nelle prossime ore saranno ancora possibili, infatti, occasionali rovesci sparsi sulle zone interne, anche se in esaurimento. Dato il calo delle temperature, si prevede per la sera e per la notte - oltre che sulle aree già segnalate nel bollettino di criticità emesso in mattinata - la formazione locale di ghiaccio anche nelle aree del Serchio (Garfagnana e lucchesia), nel Fiorentino, nel Valdarno inferiore, della Valdelsa e Valdera e del Bisenzio e Ombrone pistoiese, tutte interessate dalle precipitazioni.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.