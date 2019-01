Garfagnana



Carabinieri: nel 2018 più presidio sul territorio, in calo i delitti

martedì, 22 gennaio 2019, 13:56

di eliseo biancalana

Buone notizie per i cittadini lucchesi: nel 2018 c'è stato un calo del 17 per cento dei delitti rispetto all'anno prima in provincia di Lucca. In calo anche i furti, che sono diminuiti del 23 per cento. Lo si evince dai dati resi noti dal comando provinciale dei carabinieri. La Benemerita si conferma un presidio importante per la sicurezza del territorio: sul totale dei delitti avvenuti l'anno scorso, il 71 per cento è stato infatti denunciato ai militari dall'Arma.

I dati sono stati diffusi oggi, presso la sede dei carabinieri in Cortile degli Svizzeri, dal comandante provinciale Giuseppe Arcidiacono, affiancato dal maggiore Antonio Trombetta e dal tenente colonnello Valerio Melchiorre. Dai numeri si ricava che i delitti in provincia sono calati da 18mila e 80 a 15mila e 440, mentre i furti sono diminuiti da 11mila e 365 a 9mila e 206. Sul totale dei delitti, nel 2018 sono stati arrestati o deferiti all'autorità giudiziaria il 29 per cento degli autori (nel 2017 la percentuale era del 23 per cento). Il colonnello ha però precisato che un autore può commettere più reati e quindi ha stimato che la percentuale reale sia di circa il 45 per cento.

Guardando più specificatamente all'attività dei carabinieri, sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti nel 2018 la Benemerita ha compiuto soprattutto sequestri di quantitativi di hashish (5mila e 193 grammi) e di marijuana (6mila e 740), anche se non sono mancati sequestri di cocaina, eroina, cannabis e di altre sostanze. Importante anche l'impegno dei reparti speciali. I Nas di Livorno hanno compiuto in provincia di Lucca ben 418 ispezioni. Significativo anche l'impegno del reparto speciale per la tutela del patrimonio culturale e quello della forestale.

Il colonnello Arcidiacono ha sottolineato che i risultati raggiunti sono stati anche il frutto dell'aumento delle attività a presidio del territorio. Nel 2018 i servizi effettuati sono stati 27mila e 373 e hanno visto impegnati 52mila e 515 carabinieri. Rispetto all'anno precedente, la media giornaliera dei servizi è aumentata da 67 a 74, mentre la media dei militari impiegati giornalmente è aumentata da 129 a 143.