Con la droga nell'auto: patente ritirata a un 37enne

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:04

In Garfagnana, altezza neve cm 20/60, impianti aperti 5/5. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:58

Le elezioni sono fissate per sabato 6 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, in oltre settanta seggi che saranno allestiti in tutto il comprensorio di competenza. Si vota per designare i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2019 al 2024

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:15

A comunicarlo è stato il gruppo "Uniti per Gallicano" che, tramite un comunicato stampa apparso sul proprio profilo Facebook, ha ringraziato comunque Fabrizio Riva per la sua disponibilità e per l'impegno dimostrato

venerdì, 25 gennaio 2019, 09:24

Il 2019 sarà un anno importante per ricordare l'anniversario dei lavori di costruzione della Fortezza delle Verrucole, sotto Ercole I° d'Este, coordinati dal commissario Niccolò Pendaglia, a partire dal 1489. Si trattò del completamento dei lavori già realizzati da Leonello, dopo la dedizione di Verrucole agli Este, che hanno dato al monumento...

venerdì, 25 gennaio 2019, 08:38

Si è svolta domenica 20 gennaio a Pieve Fosciana, il paese del presepio, la 3^ Rassegna delle Corali di Terre di Presepi. Inaugurazione alle 10, con la celebrazione della santa messa presieduta da monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato delegato al turismo e ai presepi dalla conferenza episcopale Toscana

giovedì, 24 gennaio 2019, 16:14

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 gennaio nella galleria del Lupacino esercitazione di protezione civile per testare le procedure di intervento previste nel piano di emergenza della galleria approvato dalla prefettura di Lucca a giugno 2018