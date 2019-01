Ctt Nord, nuovi abbonamenti settimanali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 29 gennaio 2019, 13:24

Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con probabili lievi accumuli. In questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura sul Valdarno inferiore, lucchesia, entroterra pisano e livornese

martedì, 29 gennaio 2019, 12:48

Cominciano a dare i primi importanti frutti le azioni attivate a partire dallo scorso mese di dicembre per migliorare i tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:33

Dato il calo di temperature, si prevede per la sera e per la notte la formazione locale di ghiaccio anche nelle aree del Serchio (Garfagnana e lucchesia) nel Fiorentino, nel Valdarno inferiore, della Valdelsa e Valdera e del Bisenzio e Ombrone pistoiese, tutte interessate dalle precipitazioni

domenica, 27 gennaio 2019, 20:38

L’esercitazione ha avuto lo scopo di testare il piano di emergenza esterno in caso d’incidente all’interno della galleria ferroviaria che ha una lunghezza di 7515 m, è percorsa da un unico binario in linea non elettrificato e si sviluppa con un andamento non rettilineo

domenica, 27 gennaio 2019, 16:02

Torna l'appuntamento della sezione musica del Centro D'arti di Gallicano con gli operatori del settore musicale e discografico. Sabato 2 febbraio alle 14 saranno presenti nella sede della scuola di musica, danza e teatro il promoter e produttore discografico Giovanni Germanelli e l'autore e cantautore Francesco Mignogna

domenica, 27 gennaio 2019, 13:21

Ancora instabilità in Toscana a causa del transito, oggi, di una perturbazione dal Nord Atlantico associata a forti venti di Libeccio. Per la giornata di domani, lunedì 28 gennaio, la sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve per le aree nord-orientali con validità dalle...