Da Sestola al Passo delle Radici sulle ciaspole

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:41

Come previsto, i fiocchi di neve hanno raggiunto stamattina il fondovalle in Garfagnana. Nevica a Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano e nelle zone collinari. Pulite, al momento, le strade. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:30

Aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni a corsi destinati a inattivi, inoccupati e disoccupati che desiderino acquisire le competenze di base per iniziare un'attività di impresa o lavoro autonomo nel settore cartario (paper e converting)

martedì, 29 gennaio 2019, 13:24

Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con probabili lievi accumuli. In questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura sul Valdarno inferiore, lucchesia, entroterra pisano e livornese

martedì, 29 gennaio 2019, 12:48

Cominciano a dare i primi importanti frutti le azioni attivate a partire dallo scorso mese di dicembre per migliorare i tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 29 gennaio 2019, 08:44

A partire da domenica 3 febbraio, sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti settimanali extraurbani. Essi avranno valenza da lunedì alla domenica successiva e saranno acquistabili presso le biglietterie aziendali Ctt Nord sparse sul territorio di competenza

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:33

Dato il calo di temperature, si prevede per la sera e per la notte la formazione locale di ghiaccio anche nelle aree del Serchio (Garfagnana e lucchesia) nel Fiorentino, nel Valdarno inferiore, della Valdelsa e Valdera e del Bisenzio e Ombrone pistoiese, tutte interessate dalle precipitazioni