Garfagnana



Disagi tpl, Lega interroga la regione

martedì, 22 gennaio 2019, 13:50

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito ai disagi del trasporto pubblico in Valle del Serchio annunciando un'interrogazione regionale.



"Studenti e lavoratori pendolari residenti nella Valle del Serchio - afferma - soffrono, da troppo tempo (come abbiamo noi stessi rilevato), un chiaro ed inaccettabile disagio, causato da un inefficiente servizio del trasporto pubblico. Non si contano più le giuste lamentele da parte degli utenti che si sentono cittadini di serie B a fronte di ripetute e talvolta davvero illogiche carenze che comportano ritardi a scuola, sul luogo di lavoro ed altre problematiche collaterali."



"Non è ammissibile - precisa l'esponente leghista - che tale criticità non venga dunque affrontata e poi risolta da parte di chi di dovere; in tutto ciò, cosa fanno le istituzioni regionali? Sono a conoscenza dell'effettiva e reiterata precarietà della situazione? Oppure hanno finora minimizzato la tematica?"



"Per cercare, quindi, di sgombrare qualsiasi dubbio e per smuovere le acque - conclude Elisa Montemagni - abbiamo quindi deciso di predisporre un'interrogazione diretta all'assessore competente in cui chiediamo la sua immediata attivazione per porre fine a questa vera e propria odissea sui mezzi pubblici che collegano la Valle del Serchio al resto della lucchesia."