Discografici e autori incontrano nuovi emergenti al Centro d'Arti di Gallicano

domenica, 27 gennaio 2019, 13:21

Ancora instabilità in Toscana a causa del transito, oggi, di una perturbazione dal Nord Atlantico associata a forti venti di Libeccio. Per la giornata di domani, lunedì 28 gennaio, la sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve per le aree nord-orientali con validità dalle...

domenica, 27 gennaio 2019, 12:45

Il concorso era riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio della Piana di Lucca e della Valle del Serchio e i partecipanti erano impegnati ad allestire piccoli presepi, che sono poi stati collocati, durante tutto il periodo natalizio, in locali di ricovero e cura nei tre presidi...

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:17

Un 37enne di Villa Collemandina è stato fermato sulla strada comunale di San Romano, in località Verrucole, e trovato in possesso di 3 grammi di hashish e uno "spinello" nella propria auto

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:04

In Garfagnana, altezza neve cm 20/60, impianti aperti 5/5. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:58

Le elezioni sono fissate per sabato 6 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, in oltre settanta seggi che saranno allestiti in tutto il comprensorio di competenza. Si vota per designare i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2019 al 2024

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:15

A comunicarlo è stato il gruppo "Uniti per Gallicano" che, tramite un comunicato stampa apparso sul proprio profilo Facebook, ha ringraziato comunque Fabrizio Riva per la sua disponibilità e per l'impegno dimostrato