Elezioni, Fabrizio Riva rinuncia alla candidatura

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:15

A comunicarlo è stato il gruppo "Uniti per Gallicano" che, tramite un comunicato stampa apparso sul proprio profilo Facebook, ha ringraziato comunque Fabrizio Riva per la sua disponibilità e per l'impegno dimostrato.



"Non si scherza con la salute - si legge nella nota rilasciata dal gruppo -, perciò comprendiamo la sofferta decisione di Fabrizio Riva di rinunciare alla carica di sindaco per la nostra lista "Uniti per Gallicano".



"La sua - prosegue - era una candidatura seria, cresciuta giorno giorno con l'approfondimento dei vari problemi del capoluogo e delle frazioni, una risorsa, che al di là del risultato finale, era a disposizione di tutta la comunità del nostro comune".



"Vogliamo pubblicamente ringraziarlo - chiude la nota - per la sua disponibilità e l'impegno dimostrato e gli siamo vicini in questo momento difficile, con l'augurio di vederlo presto tornare al nostro fianco in perfetta forma".