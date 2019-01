Garfagnana



Elezioni, nasce il gruppo "Confederazione Civica Toscana"

lunedì, 21 gennaio 2019, 10:52

Il neo gruppo "Confederazione civica Toscana" annuncia la sua ascesa in campo in vista delle prossime elezioni amministrative in Valle del Serchio.

"Ci sentiamo in dovere - esordisce l'associazione -, vista la situazione politica in stallo, soprattutto nei piccoli comuni, di scendere in campo al fine di scongiurare la monocraticita/monocolore di sempre, garantendo un nuovo spazio democratico e sociale. I gruppi già presenti da tempo sul territorio, dopo l'assemblea plenaria, hanno deciso di lavorare e collaborare in sinergia per formare un nuovo soggetto civico a difesa e sviluppo del territorio".

"L'associazione "Confederazione civica Toscana", pertanto - spiega -, ha deciso di regolamentarsi, dandosi una propria forma giuridica formando un soggetto politico/sociale "civico", pronto a scendere in campo in accordo con altre associazioni già presenti sul territorio, e aprendo alle nuove che vorranno collaborare. L'obiettivo sarà quello di ricercare lo sviluppo del territorio a fini turistici e culturali, andando a creare opportunità lavorative per i più giovani".

"Il nuovo soggetto - prosegue l'associazione -, offrirà inoltre collaborazione alle amministrazioni che in questi anni si sono distinte per appartenenza di territorio, nel segno dello sviluppo di tutta la collettività, rimanendo però slegate da vecchi sistemi politici e di deturpazione del bene pubblico. Comunichiamo pertanto con questa nota che l'associazione "Confederazione civica Toscana", contenitore di locali realtà, lavorerà per presentare in Garfagnana e Media Valle, proprie liste, senza però escludere collaborazioni, a quegli amministratori che in maniera consapevole ed intelligente vorranno inserire questi tipi di progetti nel loro programma".

"Le liste infine - conclude l'associazione -, avranno un comune denominatore “Confederazione Civica Toscana” richiamando altresì la peculiarità di ogni territorio. Presto il nuovo simbolo".