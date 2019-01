Garfagnana



Fabrizio Riva candidato del centro-sinistra a Gallicano

sabato, 12 gennaio 2019, 12:37

Esce allo scoperto il centrosinistra a Gallicano in vista delle prossime elezioni amministrative: nel corso di un’assemblea pubblica del gruppo “Uniti per Gallicano”, è stato annunciato il nome di Fabrizio Riva quale candidato a sindaco. Un volto molto noto in paese e in zona dato che Riva è docente di scienze motorie e sportive al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Castelnuovo e membro dell’Istituto Storico Lucchese Sezione di Gallicano. Vanta inoltre una ricca esperienza amministrativa; tra le varie attività è stato anche consigliere comunale e presidente della Pro Loco di Gallicano. La notizia è stata annunciata dall’ex sindaco e consigliere regionale Ardelio Pellegrinotti.

Riva ha accettato la candidatura con entusiasmo ribadendo l’attaccamento al proprio paese e alla necessità di far tornare Gallicano un Comune importante per lo sviluppo, l’occupazione e l’economia per l’intera Valle del Serchio. Il professore è un grande appassionato di sport, in particolare podismo e montagna e, alcuni anni fa, fu tra gli organizzatori della spedizione di studenti alla maratona di Berlino.