Formetica, aperte iscrizioni per corsi nel settore cartario

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:44

Ciaspolate al Passo delle Radici, tra Modena e Lucca, a 1.500 metri di quota, sul crinale che separa le due province. Escursioni sulla neve dedicate anche ai bambini al lago della Ninfa di Sestola. Ciaspolate notturne nei boschi di S. Annapelago ed escursioni sulla via Ducale fra Abetone e Fiumalbo

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:41

Come previsto, i fiocchi di neve hanno raggiunto stamattina il fondovalle in Garfagnana. Nevica a Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano e nelle zone collinari. Pulite, al momento, le strade. Notizia in aggiornamento

martedì, 29 gennaio 2019, 13:24

Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con probabili lievi accumuli. In questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura sul Valdarno inferiore, lucchesia, entroterra pisano e livornese

martedì, 29 gennaio 2019, 12:48

Cominciano a dare i primi importanti frutti le azioni attivate a partire dallo scorso mese di dicembre per migliorare i tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 29 gennaio 2019, 08:44

A partire da domenica 3 febbraio, sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti settimanali extraurbani. Essi avranno valenza da lunedì alla domenica successiva e saranno acquistabili presso le biglietterie aziendali Ctt Nord sparse sul territorio di competenza

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:33

Dato il calo di temperature, si prevede per la sera e per la notte la formazione locale di ghiaccio anche nelle aree del Serchio (Garfagnana e lucchesia) nel Fiorentino, nel Valdarno inferiore, della Valdelsa e Valdera e del Bisenzio e Ombrone pistoiese, tutte interessate dalle precipitazioni