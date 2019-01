Garfagnana



Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo: le iniziative in provincia

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:59

Come ogni anno la provincia e il comune di Lucca, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), la Scuola per la Pace e molti altri comuni del territorio hanno elaborato, coordinato e promosso un ricco e articolato programma di iniziative per celebrare sia il Giorno della Memoria (27 gennaio), sia il Giorno del Ricordo (10 febbraio).

Il programma è stato illustrato oggi (mercoledì 16 gennaio) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi a Palazzo Ducale, a cui sono intervenuti il presidente dell'Isrec Stefano Bucciarelli, il consigliere provinciale Luca Poletti, l'assessore alla continuità della memoria storica del comune di Lucca Ilaria Vietina, la presidente dell’Anpi di Lucca Rosalba Ciucci, e la presidente dell’Associazione toscana volontari per la libertà (sezioni Lucca e Pisa) Simonetta Simonetti.

I temi riguardanti il Giorno della Memoria saranno affrontati in primo luogo da una mostra a Palazzo Ducale: “Disegna ciò che vedi. Helga Weissova da Terezin i disegni di una bambina”, una rassegna che aiuta a vedere l’orrore della deportazione attraverso gli occhi di una bambina. Helga Weissova nasce infatti a Praga nel 1929, nello stesso anno di Anne Frank. Con i genitori, di origine ebraica, viene internata nel ghetto di Terezin poco dopo il suo dodicesimo compleanno. Rimane nel ghetto per quasi tre anni, poi viene deportata ad Auschwitz, Freiburg e Mauthausen dove è liberata con la madre nel 1945. Helga ha, fin da bambina, uno straordinario talento per il disegno e riesce a sopravvivere nel ghetto anche grazie alla sua abilità nel ritrarre scene di vita quotidiana. A differenza dei più noti disegni dei bambini di Terezin, Helga disegna da sola, ritraendo con grande efficacia la tragica realtà del ghetto. I suoi disegni rappresentano ancora oggi una insostituibile testimonianza documentaria.

La mostra di Palazzo Ducale sarà visitabile da venerdì 18 gennaio fino al 9 febbraio (orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, aperture straordinarie domenica 20 e 27 gennaio dalle 15 alle 19), poi sarà ospitata a Capannori (Museo Athena) dal 13 al 25 febbraio e, successivamente, in altri sedi del territorio attualmente in fase di individuazione.

Un altro importante filone che quest’anno sarà seguito è quello dello sport e della memoria. Un approfondimento sullo sport ai tempi delle leggi razziali e della Seconda Guerra Mondiale, ma anche oltre: lo sport come fenomeno sociale e culturale e la sua evoluzione nel corso degli anni.

Una tematica questa che sarà affrontata grazie alla visione del docufilm del giornalista sportivo Matteo Marani “1938: lo sport italiano contro gli ebrei” e della mostra della Panini “I migliori album della nostra vista” che ripercorre la storia dello sport, i suoi intrecci con la storia, con la memoria e con il razzismo, il tutto attraverso le storiche figurine Panini che hanno segnato l’infanzia di tanti.

Anche questa mostra, come la precedente, sarà visitabile a partire da venerdì 18 gennaio e rimarrà allestita sino al 9 febbraio.

Il primo incontro in programma si terrà, invece, giovedì 17 gennaio alle 17.30 con la presentazione sulle “pietre d’inciampo”, iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig del 1993 per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio e nei campi di concentramento nazisti. L’incontro vedrà gli interventi, oltre a quello di Demnig, dell’assessora del Comune di Lucca Ilaria Vietina e di Nicola Barbato dell’Istituto Storico della Resistenza. Nella mattinata del 18 gennaio (ore 9 a Sant’Anna) sarà depositata una pietra d’inciampo in ricordo del cittadino lucchese Elia Simoni, internato nei lager nazisti.

Le iniziative proseguiranno poi il 27 gennaio, Giorno della Memoria, con l’apertura straordinaria di Palazzo Ducale dalle 15 alle 19 con visita guidata (su prenotazione 0583 417481 – scuolapace@provincia.lucca.it) della mostra di Helga Weissova. Sempre il 27 conferenza concerto a cura dell’Ass. Kalliope “Ad Auschwitz c’era un’orchestra” (ore 17.00 CRED Via Sant’Andrea Lucca).

Appuntamento serale il 29 gennaio al Cinema Astra (ore 21.15) con una doppia proiezione con approfondimento sul 1938, anno spartiacque per la nostra storia, anno dell’approvazione delle leggi razziali. Saranno proiettati due docufilm “1938 diversi” di Giorgio Treves, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno e “1938: lo sport italiano contro gli ebrei” del giornalista sportivo Matteo Marani. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa in collaborazione con il Cineforum Ezechiele.

Il 1° febbraio si terrà invece a Palazzo Santini (ore 17.30) un incontro sulla memoria della deportazione politica (i “triangoli rossi”) con interventi di Andrea Ventura, Direttore Ist. Storico della Resistenza di Lucca e di Francesco Lucarini.

Da segnalare il 6 febbraio un incontro sul tema del Porrajmos (lo sterminio di rom e sinti) con l’intervento del prof. Luca Bravi, Università di Firenze.

Infine, sul giorno della Memoria, quest’anno l’Istituto Storico della Resistenza ha prodotto una mostra itinerante dal titolo “1938 il banco vuoto. Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca”, una mostra che documenta le vicende salienti che caratterizzarono l'applicazione delle leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca, ricostruendo tra l'altro la storia della sezione speciale di scuola elementare per ebrei che funzionò a Viareggio dal 1940 al 1943.

Il 9 febbraio (giorno precedente al Giorno del Ricordo) al Real Collegio di Lucca, luogo storico dove molti esuli vissero al loro arrivo nel capoluogo per diversi anni, è in programma alle 10.00 un incontro per riflettere sul dramma dell’esodo fiumano, giuliano e dalmata e delle foibe nonché sulla più complessa questione del confine orientale italiano.

Sempre sul giorno del Ricordo si registra la mostra a cura dell’ISREC Lucca “Una storia complessa. Mostra documentaria sul confine orientale italiano: 1878-1975”. Per la prima volta nella nostra città, documenti provenienti da un archivio privato insieme a giornali e pubblicazioni varie conservate nella Biblioteca Statale, vengono presentate allo scopo di costruire un percorso documentario che ha per tema cento anni di storia del confine orientale italiano. La mostra sarà allestita presso la Biblioteca Statale di Lucca dall’8 al 28 febbraio (inaugurazione 8 febbraio ore 17.00).

Sono in programma altri incontri e iniziative sul Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo dedicati alle scuole di ogni ordine e grado (possibile prenotare visite guidate gratuite).

Per qualsiasi informazione e per prenotare le visite guidate contattare la Provincia di Lucca (tel. 0583 417481 – scuolapace@provincia.lucca.it).

-----------------------------------------------------------------

Numerosi e articolati sono poi gli altri appuntamenti, che elenchiamo di seguito, che i singoli Comuni della nostra provincia hanno voluto promuovere per rendere omaggio e conservare una memoria ed un ricordo che fanno parte della nostra storia e della nostra identità democratica.

PROVINCIA DI LUCCA - COMUNE DI LUCCA

Gennaio e febbraio (data da stabilire) - Cerasomma, Biblioteca Paolo e Luciana

Laboratorio di lettura sulla Memoria a cura dell’Istituto Storico della Resistenza

17 gennaio 17.30 - Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono

Le pietre d’inciampo, la memoria storica di una città con Gunter Demnig ideatore del progetto, e Nicola Barbato ISREC Lucca

18 gennaio 9.00 - Lucca, Sant’Anna

Posizionamento di una pietra d’inciampo in memoria di Elia Simoni, con Gunter Demnig

18 gennaio - 9 febbraio - Lucca, Palazzo Ducale - Sala Accademia I

Mostra Disegna ciò che vedi. Helga Weissova, da Terezin i disegni di una bambina . Orari: lun-sab 10.00-18.00, dom 20 e 27 gen 15.00-19.00

18 gennaio - 9 febbraio - Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono e Sala Maria Luisa

Lo sport e la memoria mostra I migliori album della nostra vita la storia dello sport attraverso le figurine Panini e proiezione video del giornalista Matteo Marani 1938: lo sport italiano contro gli ebrei Orari: lun-sab 10.00-18.00, dom 20 e 27 gen 16.00-19.00

21 gennaio 17.30 - Lucca, Palazzo Ducale - Sala del Trono

Lo sport e la memoria proiezione del video di Matteo Marani 1938 lo sport italiano contro gli ebrei e visita della mostra I migliori album della nostra vita

26-27 gennaio ore 17.00 - Lucca, Saletta Corte dell’Angelo

Il ricordo di un viaggio fotografie viaggio della memoria ad Auschwitz A cura di ANPI Lucca

27 gennaio ore 17.00 - Lucca, CRED - Via Sant’Andrea

Ad Auschwitz c’era un’orchestra conferenza concerto in memoria dei musicisti internati. A cura dell’Associazione Culturale Musicale Kalliope

29 gennaio ore 21.15 - Lucca, Cinema Astra

Proiezioni docufilm 1938 diversi di Giorgio Treves e 1938 lo sport italiano contro gli ebrei di Matteo Marani. Ingresso gratuito In collaborazione con Cineforum Ezechiele

1 febbraio ore 11.00 - Lucca, Auditorium San Micheletto

Incontro con Barbara Rosenberg, proiezione Le rose di Ravensbuck Promosso da ATVL

1 febbraio ore 17.30 - Lucca, Palazzo Santini

La memoria della deportazione politica, storie di deportati lucchesi. Intervengono Andrea Ventura Direttore ISCREC Lucca, Francesco Lucarini ISREC Lucca

6 febbraio ore 10.00 e 17.30 - Lucca, Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino

Il genocidio negato: Porrajmos interviene Luca Bravi, Università di Firenze

8-28 febbraio Lucca - Biblioteca Statale

Mostra Una storia complessa mostra documentaria sul confine orientale italiano: 1878-1975. Inaugurazione 8 febbraio ore 17.00 Orari: lun-ven 9.00-13.00, 14.00-18.00, sab 9.00-13.00

In collaborazione con Biblioteca Statale, a cura dell’ISREC Lucca.

9 febbraio ore 10.00 - Lucca, Real Collegio

Celebrazione del Giorno del Ricordo

22 febbraio - Lucca, Auditorium San Micheletto

Incontro sul Giorno del Ricordo Promosso da ATVL

PROVINCIA DI LUCCA

22-29 gennaio - Viareggio, Liceo Classico Carducci

Mostra 1938 il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca A cura di ISREC

30 gennaio ore 17.00 - Viareggio, Villa Argentina

Presentazione libro Come into my house. Nove storie di Fuga e Resistenza

A cura di ISREC Lucca, in collaborazione con ANPI Viareggio

Info: Provincia di Lucca - 0583 417481 - scuolapace@provincia.lucca.it

COMUNE DI ALTOPASCIO

28 gennaio ore 10.00 - Altopascio, Teatro Puccini

Parole, storie, nomi: le leggi razziali spiegate ai ragazzi In collab. con ISREC Lucca

Info: Comune di Altopascio - 349 2970537 - i.sorini@comune.altopascio.lu.it

COMUNE D I BAGNI DI LUCCA

23 gennaio ore 10.00 - Fornoli, Parco della Pace

Canti e poesie a cura delle scuole di Fornoli. In collaborazione con ISREC, IC Bagni di Lucca

23 gennaio ore 11.30 - Bagni di Lucca, ex Grande Albergo Le Terme

Omaggio alla targa in ricordo della struttura, luogo di concentramento di cittadini ebrei

24 gennaio ore 9.30 Bagni di Lucca, Teatro Accademico

Proiezione film Il bambinio con il pigiama a righe di Mark Herman

26 gennaio ore 9.30 Bagni di Lucca, Teatro Accademico

Spettacolo teatrale L’esperimento con testi di Bertolt Brecht

Info: Comune di Bagni di Lucca - 0583 809940 - cultura@comunedibagnidilucca.it

COMUNE DI BARGA

26 gennaio ore 11.00 – ISI Barga

Primo Levi e l’indicibile incontro con Caterina Frustagli

2 febbraio ore 11.00 - ISI Barga

Il viaggio in Germania incontro con Barbara Rosenberg

9 febbraio ore 11.00 – ISI Barga

El Spin l’epilogo della tragedia e l’esperienza del giornale di Pola. Presenta Andrea Giannasi

In collaborazione con Tra Le righe Libri e ISI Barga

25 marzo - 10 aprile - Barga, Le stanze della memoria - Via di Mezzo

Mostra 1938 il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca

Info: Comune di Barga - 0583 724791 - cultura@comunedibarga.it

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

27 gennaio ore 17.15 - Valdottavo, Teatro Colombo

Per non dimenticare teatro, musica e filmati

23 gennaio - Borgo a Mozzano, Scuola Secondaria di Primo Grado

L’albero della Shoah a cura di Piter Ferrari

29 gennaio - Borgo a Mozzano, Sala delle Feste

Eroi normali, storie di sport nella catastrofe nazista a cura di Patrizio Andreuccetti

15 febbraio - 6 marzo - Borgo a Mozzano, Biblioteca Comunale

Mostra 1938 il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca

Info: Comune di Borgo a Mozzano - 0583 82041 - magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it

COMUNE DI CAMAIORE

12 gennaio ore 16.00 - Capezzano Pianore, Auditorium Centro Direz. Le Bocchette

Con la Costituzione nel cuore presentazione del libro di Carlo Smuraglia

19 gennaio ore 16.00 - Camaiore, Biblioteca M. Rosi

Malacarne. Donne di manicomio nell’Italia fascista di Annacarla Valeriano

23 gennaio ore 11.00 - Lido di Camaiore, Auditorium Istituto Chini

28 gennaio ore 18.00 - Camaiore, Teatro dell’Olivo

Aktion T4 vite indegne di essere vissute spettacolo teatrale del Centro Diurno C.RE.A.

28 gennaio ore 9.00 - Camaiore, Teatro dell’Olivo

Esisto ancora...per non dimenticare spettacolo teatrale del Piccolo Teatro della Versilia

Info: Comune di Camaiore - 0584 986251 - 986365 - segreteria@comune.camaiore.lu.it

COMUNE DI CAPANNORI

22 gennaio ore 20.30 - Capannori, Cinema Teatro Artè

Proiezione L'allenatore errante docufilm a cura di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi

25 gennaio ore 17.30 - Capannori, Polo Culturale Artemisia

Presentazione fumetto Come into my house. Storie di fughe e resistenze a Capannori

27 gennaio ore 14.30 - Marlia, Stadio Comunale

2° Memorial Erno Egri Erbstein quadrangolare di calcio giovanile con la partecipazione di Torino FC, Folgor Marlia, Folgor Segromigno, Pieve San Paolo

29 gennaio ore 21.00 - Capannori, Museo Athena

Presentazione pubblicazione Una Repubblica Tradita a cura dell'Associazione Ponte

1 febbraio ore 21.00 - Capannori, Cinema Teatro Artè

13-25 febbraio - Capannori, Museo Athena

Mostra Disegna ciò che vedi. Helga Weissova, da Terezin i disegni di una bambina.

Info: Comune di Capannori - 0583 428335 - sindaco@comune.capannori.lu.it

COMUNE DI CASTELNUOVO GARF.NA - UC GARFAGNANA

16-24 febbraio - Castelnuovo di Garfagnana, Saletta Suffredini

Mostra Nel Vento e nel Ricordo storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca

Info: Provincia di Lucca - 0583 6448315 - cultura@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Febbraio (data da definire) - Castiglione di Garfagnana, Palazzo Comunale

Presentazione pubblicazione Il rumore del silenzio.

In collaborazione con il Comitato 10 febbraio.

9-23 marzo - Castiglione di Garfagnana, Palazzo Comunale

Mostra 1938 il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca

Info: Comune di Castiglione G. - 0583 699115 - protocollo@comune.castiglionedigarfagnana.lu.it

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

25 gennaio - 17 febbraio - Coreglia Antelminelli, Palazzo Il Forte

Mostra Nel Vento e nel Ricordo storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca

Info: Comune di Coreglia- 0583 78152 - info@comune.coreglia.lu.it

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

22 gennaio ore 10.00 - Forte dei Marmi, Auditorium Scuola media Ugo Guidi

La deportazione dei versiliesi nei lager tedeschi con Giovanni Cipollini, Paolo Costa

24 gennaio ore 10.00 - Forte dei Marmi, Auditorium Scuola media Ugo Guidi

Versilia, male nostrum. Un bambino in guerra interviene Enrico Consoloni

25 gennaio ore 10.00 - Forte dei Marmi, Auditorium Scuola media Ugo Guidi

25 gennaio ore 11.30 - Forte dei Marmi, pietra d’inciampo Piazza Dante

Per non dimenticare Letture, testimonianze, poesie sulla Shoah lette dagli studenti delle classi III della Scuola U. Guidi

25 gennaio ore 21.00 - Forte dei Marmi, Chiesa di Sant’Ermete - Via Duca d’Aosta

Stabat mater di Pergolesi e Arie sacre di Rossini, Mascagni, Gounod, Fauré. Soprano Mimma Briganti, contralto Miria Aoriam, organo Stefania Mettadelli

28 gennaio ore 18.00 - Forte dei Marmi, Villa Bertelli

Attualità della memoria interviene Stefano Bucciarelli

11 febbraio ore 18.00 - Forte dei Marmi, Auditorium Scuola Media Ugo Guidi

Storia e memorie del confine orientale incontro con Stefano Bucciarelli Presidente ISREC Lucca, Aligi Soldati esule istriano

Info: Comune di Forte dei Marmi - 0584 280262 - presidentedelconsigliocomunale@comunefdm.it

COMUNE DI GALLICANO

21 gennaio - 10 febbraio - Gallicano, locali CIAF

Mostra Nel Vento e nel Ricordo storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca

26 gennaio ore 9.30 - Gallicano, Auditorium Giuliano Guazzelli

Spettacolo teatrale Per non dimenticare

Info: Comune di Gallicano - 0583 73071 - giulio@comune.gallicano.lu.it

COMUNE DI MASSAROSA

14 gennaio - 1 febbraio - Massarosa, Scuola Media Pellegrini

Mostra Porrajmos, altre tracce sul sentiero per Aushwitz orario lun-ven 17.00-19.00

In collaborazione con ANPI Massarosa e IC Massarosa 1

27 gennaio ore 20.30 - Massarosa, Teatro Manzoni

Esisto ancora...per non dimenticare spettacolo teatrale del Piccolo Teatro della Versilia

Info: Comune di Massarosa - 0584 979328 - o.angeli@comune.massarosa.lu.it

COMUNE DI MINUCCIANO

2-13 febbraio - Gorfigliano, ex Cinema Pancetti

Mostra 1938 il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca

Info: Comune di Minucciano - 0583 610391 int. 1 - info@comunediminucciano.it

COMUNE DI MONTECARLO

22 gennaio ore 9.15 e 10.45 - Montecarlo, Teatro Comunale dei Rassicurati

Le voci dell’Olocausto docuspettacolo a cura dell’Associazione Il circo e la luna

Info: Comune di Montecarlo - 0583 229725 - culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

COMUNE DI PESCAGLIA

26 gennaio ore 16.00 - Colognora di Pescaglia, Museo del Castagno

Presentazione libro Storia di Ebrei e di Giusti di Marco Piccolino

31 gennaio ore 21.15 - Trebbio, Teatrino

Proiezione del film Concorrenza sleale di Ettore Scola, introduce Lorenzo Marcuccetti

Info: Comune di Pescaglia - 349 2828994 - biagini.pescaglia@gmail.com

COMUNE DI PIETRASANTA

19 gennaio ore 17.00 - Pietrasanta, Teatro Comunale

Proiezione cortometraggio L’eroe silenzioso di Massimo Montefameglio

Info: Comune di Pietrasanta - 0584 795202 - presidente.consiglio@comune.pietrasanta.lu.it

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Gennaio (data da stabilire) - Pieve Fosciana, Scuola Primaria De Stefani

Laboratori della Memoria a cura dell’Istituto Storico della Resistenza

Info: Comune di Pieve Fosciana - 0583 66821 - a.fanani@comune.pievefosciana.lu.it

COMUNE DI SERAVEZZA

23 e 25 gennaio ore 11.00 - Loc. Marzocchino, Scuola Media E. Pea

Per la salvaguardia della purezza della razza incontri sulle leggi razziali nello sport e sul calcio italiano contro gli ebrei a cura di Paola Lemmi. In collaborazione con IC Seravezza.

26 gennaio ore 9.00 - Seravezza, Scuderie Granducali

Le leggi razziali in Italia a cura di Paola Lemmi

27 gennaio ore 10.00 - Pozzi, Via Martiri di Sant’Anna

Intitolazione nuova piazza ai Deportati nei Campi di concentramento

10 febbraio ore 10.00 - Querceta, parco pubblico Via Federigi

Intitolazione nuovo parco pubblico alle vittime delle foibe e agli esuli istriani, fiumani e dalmati

Info: Comune di Seravezza - 0584 757760 - segreteria.sindaco@comune.seravezza.lucca.it

COMUNE DI STAZZEMA

21 gennaio - 3 febbraio Sant'Anna di Stazzema, Museo Storico della Resistenza

Mostra foto Ad Auschwitz c’era la neve dell'Ass. Officina Fotografica Indipendente di Rapallo

27 gennaio ore 15.30 - Sant'Anna di Stazzema, Museo Storico della Resistenza

Spettacolo Het Achterhuis l'alloggio segreto Compagnia Mondi Possibili, di Gennaro Di Leo

13 febbraio ore 10.00 - Pontestazzemese, IC Martiri di Sant'Anna di Stazzema

Leggere insieme Anna Frank laboratorio a cura di Matteo Corradini

In collaborazione con Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema

Info: Comune di Stazzema - 0584 775204 - direttore@parconazionaledellapace.it

COMUNE DI VIAREGGIO

24-30 gennaio - Viareggio, Palazzo delle Muse - Biblioteca Comunale Marconi

Dimenticare lo sterminio fa parte dello sterminio consultazione, lettura condivisa, dibattiti su una delle pagine più dolorose della storia

Info: Comune di Viareggio - bibliotecamarconi@comune.viareggio.lu.it - 0584 963221

27 gennaio ore 21.00 - Viareggio, Teatro Jenco

Nella mano della memoria spettacolo teatrale a cura di Produzione Teatro Rumore

Info: Teatro Jenco - info@teatrojenco.com - 346 3038170

COMUNE DI VILLA BASILICA

28 gennaio ore 10.00 - Villa Basilica, Sala Convegni

Ricordando la memoria incontro con gli alunni del territorio

Info: Comune di Villa Basilica - 349 3182390 - eli979@icloud.com

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

27 gennaio - Corfino e Villa Collemandina, istituti scolastici

Lezioni sul tema del dramma degli Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale

Info: Comune di Villa Collemandina - 0583 68046 - sindaco@comune.villacollemandina.lu.it