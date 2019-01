Garfagnana



Giorno della memoria, inaugura mostra a Gallicano

sabato, 19 gennaio 2019, 17:45

La mostra “Nel vento e nel ricordo, storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca”, a cura di Silvia Quintilia Angelini, Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi, sarà inaugurata martedì 22 gennaio a Gallicano nei locali del Ciaf alle 11.

L’iniziativa, che fa parte del programma degli eventi organizzati in occasione del Giorno della Memoria, è promossa dal comune di Gallicano, Scuola per la Pace della provincia di Lucca, Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Lucca.

Questa mostra, frutto di ricerche tuttora in corso che integrano fonti d’archivio con fonti orali, è nata come strumento per far conoscere alle scuole – ma anche ad un più vasto pubblico adulto – una parte significativa della storia della nostra provincia. Documenta il tema della persecuzione antiebraica messa in atto dal fascismo e dal nazismo con un taglio particolare: le storie di vita dei bambini della nostra provincia nel drammatico periodo delle deportazioni.

La mostra è visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00; martedì e giovedì anche 15.00-18.00. Sabato e domenica su prenotazione.



Possibilità per le scuole di usufruire di visite guidate, previa prenotazione.



Info e prenotazioni: 0583- 7307202 – 0583- 74593