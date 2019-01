Garfagnana



Gustando le Apuane: ecco il menù a km zero 2019

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:35

Torna il Concorso "Gustando le Apuane- Menu a Km zero" organizzato dal Parco delle Alpi Apuane. Undici tra osterie e ristoranti, nelle province di Lucca e Massa-Carrara, hanno aderito all'iniziativa: prodotti dell'orto, del territorio, sapori antichi, piatti tipici ma anche sperimentazioni per gustare le Apuane. E' la scommessa che ogni anno si ripete con successo e quest'anno si rinnova. Per il concorso dell'edizione 2019 due saranno le sezioni. La prima si chiama "Il Pasto" e propone un menù completo. La seconda si intitola " Il Piatto" e propone, appunto, un piatto con cui i ristoratori decidono di partecipare alla "gara", sottoponendosi al giudizio di una giuria tecnica; gli avventori potranno degustarlo in quanto presente nella carta del ristorante.

Sarà possibile sperimentare e giudicare i menu a prezzi davvero modici: da un minimo di 20 euro ad un massimo di 30 (escluse le bevande). Alla fine del pranzo o della cena è possibile votare il menu su apposite schede che poi saranno inviate agli uffici del Parco delle Apuane.

Il concorso della prima sezione del menu a Km Zero durerà fino al primo maggio. Quello de "Il Piatto" partirà invece dal 2 di Maggio e si concluderà il 30 Settembre.

Ecco gli aderenti al concorso "Il Pasto", tra conferme e new entry.

Ristorante "Antico Uliveto" , Via Martiri di Sant'Anna 76 Pozzi di Seravezza, 0584/768882, 3825777902, e-mail: info@antico-uliveto.it, sito: www.antico-uliveto.it; Ristorante "La Ceragetta", Loc. Capanne di Careggine, Tel. 0583/667004, e-mail:info@laceragettaresort.com, sito www.casevacanzalaceragetta.it ; Rifugio Alpino "Forte dei Marmi", Loc. Alpe della Grotta di Stazzema, Tel. 331/3277741, e-mail: rifugiofortedeimarmi@gmail.com, sito:www.caifortedeimarmi.com; ; Osteria "I 3 Compari", Via Zoppi 8 Massa, 0585/281329 e 339/4272271, e-mail: stefano­­_rocchi@hotmail.com; Ristorante "Il Rondone",Loc. Trimpello di Fornovolasco di Vergemoli, Tel. 0583/722018; Albergo-Ristorante "La Posta", Via Provinciale 15 Loc. Equi Terme di Fivizzano, Tel. 0585/97937; Ristorante "Locanda Il Poveromo" Pruno di Stazzema, 0584/777021, 393 9796895, e-mail: vascobatelli73@gmail.com; Ristorante Michelangelo, Azzano di Seravezza, 0584/773050, 0584/773312 e 3314138364 e-mail: silvia.ma82@gmail.com;Albergo "Minihotel", Loc. Gramolazzo di Minucciano , Tel. 0583/610153, e-mail: info@mini-hotel.it, sito www.mini-hotel.it ; Ristorante "Sotto la Loggia", Loc.Pomezzana di Stazzema, Tel. 0584/777839, e-mail:info@ristorantesottolaloggia.it , sito: www.ristorantesottolaloggia.it;

Non tutti partecipano anche alla sezione del concorso "Il Piatto", mentre l' "Osteria "Candalla" , Via Candalla 204 a Candalla di Camaiore, tel 0584/984381, 335/6353888 e-mail: info@osteriacandalla.it, sito: www.osteriacandalla.it , concorre solo per "il Piatto".

Il concorso verrà presentato a Camaiore Sabato 26 Gennaio alle ore 10 presso il Teatro dell'Olivo.

Nell'occasione, i presenti verranno omaggiati di una copia del calendario 2019 "Apuane Terre Selvagge" realizzato dal Parco delle Apuane con le foto di Lorenzo Shoubridge