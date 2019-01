Il Parco assegna i contributi alle scuole

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:23

Una debole perturbazione in transito sulla Toscana oggi, mercoledì e domani, giovedì potrà portare neve, anche a bassa quota e ghiaccio. Per questo la sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani, giovedì 31 gennaio

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:44

Ciaspolate al Passo delle Radici, tra Modena e Lucca, a 1.500 metri di quota, sul crinale che separa le due province. Escursioni sulla neve dedicate anche ai bambini al lago della Ninfa di Sestola. Ciaspolate notturne nei boschi di S. Annapelago ed escursioni sulla via Ducale fra Abetone e Fiumalbo

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:41

Come previsto, i fiocchi di neve hanno raggiunto stamattina il fondovalle in Garfagnana. Nevica a Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano e nelle zone collinari. Pulite, al momento, le strade. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:30

Aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni a corsi destinati a inattivi, inoccupati e disoccupati che desiderino acquisire le competenze di base per iniziare un'attività di impresa o lavoro autonomo nel settore cartario (paper e converting)

martedì, 29 gennaio 2019, 13:24

Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con probabili lievi accumuli. In questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura sul Valdarno inferiore, lucchesia, entroterra pisano e livornese

martedì, 29 gennaio 2019, 12:48

Cominciano a dare i primi importanti frutti le azioni attivate a partire dallo scorso mese di dicembre per migliorare i tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest