Garfagnana : careggine



In auto con porto d'armi e visto scaduti: denunciati

venerdì, 18 gennaio 2019, 10:30

I militari della stazione dei carabinieri di Camporgiano, il pomeriggio del 16 gennaio, hanno denunciato in stato di libertà due persone: un uomo 74enne di Massa per porto abusivo di armi e un uomo 44enne di Cuba, di fatto domiciliato a Massa, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.



Le due persone viaggiavano su un’auto insieme al proprietario e conducente della stessa e ad un quarto soggetto, quest’ultimi risultati estranei alla vicenda.



Alle 15 circa, in località Porreta a Careggine, il veicolo è stato fermato e controllato dai militari operanti. Nella circostanza hanno notato l’anziano di Massa, seduto sul sedile posteriore della macchina, mentre tentava di occultare un oggetto. Un controllo approfondito ha permesso di rinvenire un fucile semiautomatico, marca Beretta cal. 12, e cinque cartucce a palla cal. 12., di proprietà del pensionato, risultato poi in possesso di porto d’armi uso caccia scaduto di validità e non rinnovato.



L’arma e le munizioni sono state sequestrate. Durante le verifiche sul conto delle altre persone è emerso che il cittadino straniero era entrato nel territorio italiano con un visto turistico risalente all’anno 2017, dopodiché non ha regolarizzato la sua posizione che ora dovrà normalizzare all’ufficio immigrazione della questura di Massa.